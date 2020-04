Le couperet est tombé. Le club gaumais de Flavio Becca n'a pas obtenu sa licence professionnelle, ni même... celle pour évoluer en D1 amateurs. Rendez-vous est maintenant fixé au 23 avril pour un recours devant la Cour belge d’arbitrage pour le sport.

Sport 2 min.

Virton virtuellement relégué en... D2 amateurs

Jean-François COLIN Le couperet est tombé. Le club gaumais de Flavio Becca n'a pas obtenu sa licence professionnelle, ni même... celle pour évoluer en D1 amateurs. Rendez-vous est maintenant fixé au 23 avril pour un recours devant la Cour belge d’arbitrage pour le sport.

L'aventure de Flavio Becca à l'Excelsior Virton n'est décidément pas un long fleuve tranquille. Lui qui rêve de Division 1A pourrait se retrouver la saison prochaine en... Division 2 amateurs. Soit le quatrième échelon du football belge. Depuis l'arrivée du mécène luxembourgeois en Gaume à l'été 2018, le club de Division 1B a certes gravi un échelon, mais il n'a cessé de connaître des turbulences, avec une valse des entraîneurs et des changements à gogo dans l'encadrement technique et administratif. L'an dernier déjà, l'Excel avait peiné à obtenir sa licence professionnelle. Cette fois encore, la Commission des licences a tranché en première instance: le club est recalé!

L'organisme qui accorde les précieux sésames a jugé que plusieurs pièces essentielles manquent au dossier virtonais. Avec plus de 30 joueurs pros sous contrat, l'Excelsior affiche une masse salariale démesurée pour un club de D1B. La Commission des licences pointe des défauts de preuves de paiement à plusieurs joueurs et fournisseurs, en plus d'attestations prouvant que Virton n’a pas de dette envers l'ONSS et a bien payé les premières avances pour l’année 2020.

Se pose en outre le problème du stade Yvan Georges de Virton. Avec ses 4.572 places, l'infrastructure ne répond pas aux normes du football professionnel belge (8.000 places, dont 5.000 assises). Ce, d'autant plus que le dossier du nouveau stade est toujours au point mort.



Que fera Flavio Becca si d'aventure Virton est rétrogradé en Division 2 amateurs? Photo: Vincent Lescaut

Conclusion: la Commission des licences estime, comme la saison dernière, que la continuité du club n'est pas prouvée. Le club, qui a snobé le rendez-vous de mercredi et ne s'est pas présenté devant la commission, confirme qu'il ira bien en appel devant la CBAS. L'Excelsior jouera très gros lors de l'audience en appel du 23 avril. Car que ferait alors Flavio Becca si le club gaumais venait à basculer en Division 2 amateurs?

Internationaux luxembourgeois concernés

Pour rappel, quatre internationaux luxembourgeois portent actuellement les couleurs de Virton: le gardien de but Anthony Moris, le défenseur Kevin Malget ainsi que les attaquants Aurélien Joachim et Dave Turpel.

A noter que Virton est loin d'être le seul club à avoir été recalé mercredi devant la Commission des licences. Avec Lommel - où évolue un autre international luxembourgeois, Chris Philipps, Roulers et Lokeren en plus de l'Excel, c'est la moitié de la Division 1B qui reste à quai. A ces quatre entités, s'ajoutent les sociétaires de D1A que sont Mouscron, Ostende et... le Standard de Liège.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.