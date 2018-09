A deux doigts de déposer le bilan au printemps, l’Excelsior Virton est entré dans une nouvelle ère sous l’impulsion de Flavio Becca, également grand argentier au F91 Dudelange. Quatre Luxembourgeois (Joachim, Moris, Holter et Tinelli ) ont rejoint le club virtonais.

Virton taille XXL

A deux doigts de déposer le bilan au printemps, l’Excelsior Virton est entré dans une nouvelle ère sous l’impulsion de Flavio Becca, également grand argentier au F91 Dudelange. Quatre Luxembourgeois (Joachim, Moris, Holter et Tinelli ) ont rejoint le club virtonais.

Incroyable mais vrai! Donné quasiment mort il y a quatre mois - les joueurs n’étaient plus payés, les déplacements s’effectuaient en voiture personnelle, etc - l’Excelsior Virton est passé du néant absolu à une «renaissance» inimaginable permise grâce à Flavio Becca. L’entraîneur et le directeur sportif sont de vieilles connaissances du F91, Marc Grosjean et Sébastien Grandjean en l’occurrence. - Poussé vers la sortie début mars, l’entraîneur des gardiens Laurent Deraedt a été rappelé. Renouvelé à 100%, le staff est entièrement professionnel.



Quant au cadre, il a accueilli vingt nouvelles têtes et recense 31 joueurs. Parmi ceux-ci, une délégation luxembourgeoise a pris la direction de la Gaume: Anthony Moris, Dwayn Holter, Loris Tinelli et Aurélien Joachim. Lucas Prud’Homme, quant à lui, était déjà au club. Moris et Joachim ont été convoqués dans la sélection appelée à jouer les deux premiers matches de la Ligue des Nations (Moldavie, le samedi 8 septembre, et Saint-Marin, le mardi 11 septembre) et manqueront le choc face au RWDM.

«Suite à deux blessures aux ligaments du genou, j’ai disputé 17 matches en deux ans et demi à Malines», confie Moris. Un temps de jeu insuffisant. «J’éprouve le besoin de jouer. Rejoindre Virton est un choix réfléchi. Il ne s’agit pas d’un pas en arrière, loin s’en faut. Avec Flavio Becca à sa tête, tu as des garanties.» Titulaire lors des trois matches officiels disputés en Coupe de Belgique (Wavre, Meux et Westhoek), le gardien a la préséance sur Dupire et Murcia. Il est impatient de débuter le championnat. Le premier match a lieu à Dessel ce samedi 19h30. L'Excelsior Virton cuvée 2018-2019 nourrit de très grandes ambitions en D1 Amateurs (l’équivalent de la troisième division) et, plus que jamais, a le devoir de se classer parmi le top 4.



Les quatre premiers de la phase classique disputeront des play-offs. Les points obtenus seront divisés par deux. Seul le premier montera en D1B.



L’Excelsior Virton a disputé plusieurs matches amicaux lors de la préparation estivale. L’entraîneur Marc Grosjean dispose d’un effectif pléthorique encore renforcé par les arrivées des défenseurs Nadeau et M’Bow en début de semaine. Moris, Holter, Tinelli, Prud’Homme et Joachim ont tous bénéficié de temps de jeu, mais Holter a souffert du genou, Tinelli du ménisque et Joachim a été à l’arrêt une dizaine de jours en raison d’une élongation. On retrouve aussi deux anciens de la Forge du Sud: Laurienté et Soumaré.

Le staff technique



Entraîneur: MarcGrosjean (1re saison).

Entraîneurs adjoints: Majid Adjaoud et Samuel Petit.

Entraîneur des gardiens: Laurent Deraedt.

Préparateur physique: William Salvadori.

L'effectif

Gardiens: Anthony Moris, Geordan Dupire, Adrian Murcia, Aloïs Reichert.

Défenseurs: Guillaume François, Abdelhakim Omrani, Florent Devresse, Axel Leers, Paul Léonard, Lamine Fall, Thibaut Lesquoy, Belly Vumbi, Alexandre Lauriente, Joshua Nadeau, Pape Daouda M’Bow.

Milieux de terrain: Mohamed Fadhloun, Dwayn Holter, Samuel Fabris, Benjamin Schmit, LorisTinelli, Jérémy Serwy, Raphaël Lecomte, Mehdi Lazaar, Lucas Lamotte, Lucas Prudhomme.

Attaquants: Jérémy Grain, Mohamed Soumare, Brian Babit, Corenthyn Lavie, Franck Koré, Aurélien Joachim.

Les mouvements de l'intersaison



Arrivées: Anthony Moris (Red Yellow Malines), Adrian Murcia (Bertrix), Abdelhakim Omrani (Oldham Athletic/ANG), Axel Leers (Union Saint-Gilloise), Paul Léonard (Avranches/FRA), Belly Vumbi (Leixoes /POR), Alexandre Laurienté (Dudelange/LUX), Guillaume François (Beerschot), Joshua Nadeau (Rostock/ALL), Pape Daouda M’Bow (Créteil/FRA), Mohamed Fadhloun (Sedan/FRA), Dwayn Holter (Differdange 03/LUX), Loris Tinelli (U21 Anderlecht), Raphaël Lecomte (Roulers), Jérémy Grain (Sedan/FRA), Mohamed Soumare (Dudelange/LUX), Brian Babit (Sarreguemines/FRA), Corenthyn Lavie (Saint-Quentin/FRA), Franck Koré (Rebecq), Aurélien Joachim (Lierse).

Départs: Manuel Anguilli (?), Alexandre Arenate (?), Maksym Bah (Westhoek), Pierre Chardome (Givry), Heathcliff Collin (Union Titus Pétange/LUX), Alexandre Harvey (Sedan/FRA), Sylvain Martinet (Ciney), Arthur Njo-Léa (Dender), Glenn Protin (Dudelange/LUX), William Stilmant (Longlier), Luigi Vaccaro (Visé).