Virton puni dans le temps additionnel

Christophe NADIN L'Excelsior Virton ne méritait pas d'être battu dans les arrêts de jeu pour son entrée en matière en Division 1B. Les Gaumais ont fait jeu égal avec OHL mais Henry a crucifié Moris d'un tir croisé.

Si la préparation avait installé un doute certain chez les supporters, Virton s’est appliqué à le dissiper au cours d’un premier acte bien maîtrisé face à un OHL annoncé comme outsider de la Division 1B.

Le premier onze de base officiel de la saison était très «Toppmöllerien» avec cinq anciens Dudelangeois au coup d’envoi: Kevin Malget à droite, Jerry Prempeh dans l’axe, Edisson Jordanov à gauche, Clément Couturier devant lui et Dave Turpel qui formait le duo d’attaque avec Samir Hadji.

L’Excelsior a pris la demi-heure à son compte avec une bonne circulation de ballon et trois opportunités intéressantes: un raid de Jordanov ponctué d’un tir sur le gardien, une tête de Couturier, servi par Lecomte, sur la transversale et une reprise non cadrée de Turpel au second poteau.

Spectateur, OHL a pris le dernier quart d’heure à son compte avec aussi trois occasions toutes parées par un excellent Anthony Moris.

Les échanges restaient équilibrés après la pause même si les Brabançons se faisaient plus pressants. Il fallait attendre la 70e minute pour revoir une occasion nette avec cette frappe enroulée de l’ancien Messin Kehli qui surmontait la cage de Moris.

Jordanov avait entre-temps écopé du premier carton jaune du match et Selvio Cruz faisait ses grands débuts à l’heure de jeu en relayant un Maximilian Jansen un peu décevant.

La fatigue naissante favorisait les espaces. OHL donnait enfin l'impression de vouloir prendre les trois points. Ce que les Brabançons réussirent à faire au début du temps additionnel sur une frappe croisée de Henry.

L'équipe de Virton: Moris; Malget, Prempeh, Kocabas, Jordanov; Lapoussin (81e Koré), Lecomte (77e Soumaré), Jansen (60e Cruz), Couturier; Hadji, Turpel.

Joueurs non alignés: Rousseau, Lazaar, Angiulli et Benamra.