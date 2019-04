L'Union Belge a signifié ce mercredi au club de Virton, où évoluent notamment les internationaux luxembourgeois Anthony Moris et Aurélien Joachim, qu'il n'obtenait pas la licence pour évoluer en D1B. Le club va intenter un recours contre cette décision.

Virton ne reçoit pas sa licence de D1B

En pleine lutte pour la montée en Division 1B (D2) professionnelle via le tour final de Division 1 Amateurs, l'Excelsior Virton s'est vu refuser la licence lui permettant de jouer à l'échelon supérieur pour la saison 2019-2020.

Il subsisterait manifestement différents points strictement juridiques à préciser, de sorte que la Commission n’a pu statuer en toute connaissance de cause. Selon nos confrères de L'Avenir du Luxembourg, le refus de licence serait lié au sponsoring du club.



Du côté du club, soutenu financièrement par le grand argentier luxembourgeois Flavio Becca, on déclare s’affairer, avec ses conseils juridiques, à apporter toutes les précisions nécessaires dans le cadre du recours qui sera intenté sans délai contre cette décision auprès de la Cour belge d’arbitrage pour le sport, comme le prévoit le règlement fédéral.



Par contre, la commission des licences a bien attribué au cercle gaumais la licence permettant d’évoluer en D1 Amateurs lors de la prochaine saison.



Sportivement, Virton, où se produisent les Luxembourgeois Anthony Moris, Aurélien Joachim, ainsi que les Espoirs Lucas Prudhomme et Loris Tinelli, occupe actuellement la troisième place du classement de D1 Amateurs, et n'a plus besoin que d'un seul petit point en deux matches pour sceller sa qualification pour le tour final à quatre équipes en vue de la montée en D1B.