Ce samedi soir à Rocourt, l'Excelsior Virton d'Anthony Moris a fait une bonne opération en s'imposant face au RFC Liège (1-o). Place aux play-offs maintenant. Maxime Chanot et NY City ont concédé un nouveau match nul.

Sport 2 min.

Virton et Moris s'imposent à Liège

Ce samedi soir à Rocourt, l'Excelsior Virton d'Anthony Moris a fait une bonne opération en s'imposant face au RFC Liège (1-o). Place aux play-offs maintenant. Maxime Chanot et NY City ont concédé un nouveau match nul.

(DH). - Aurélien Joachim toujours sur la touche en raison de sa blessure, Anthony Moris était le seul Luxembourgeois titulaire avec Virton sur la pelouse du RFC Liège, ce samedi soir, lors de la 30e et dernière journée de la phase classique du championnat de D1 Amateur. Formé au Standard et forcément hué par les supporters locaux, Moris a fort bien géré la pression et a eu, à nouveau, la chance de son côté, quand un coup de tête d'un attaquant adverse a terminé sa course sur sa barre transversale avant la pause.



L'Excelsior s'est imposé 1-0 suite à une action amorcée par François et conclue par Koré (69e). Une courte mais précieuse victoire après les matches nuls de leurs adversaires directs avant d'aborder les play-offs.



Quatre clubs s'affronteront dans ces play-offs pour avoir le droit d'évoluer en D1B la saison prochaine. Le champion de la compétition régulière, Thes Sport ne montera pas en cas de titre car les Limbourgeois n'ont pas demandé de licence.

Virton, le seul club francophone qui a terminé à cinq points de Deinz, débutera justement face à Thes Sport-, le vendredi 3 mai à 20h30.

Luca Prudhomme est resté sur le banc de touche.



Après deux récents succès, contre Washington DC United (2-0) et Chicago Fire(1-0), le New York City FC de Maxime Chanot a été contraint au match nul par Orlando City lors de la neuvième journée de Major League Soccer. Rapidement menés aux score suite à un but du Portugais Nani (18e), les New-Yorkais ont égalisé grâce à Heber (51e). L'international luxembourgeois a de nouveau évolué dans une défense à trois.

New York City est neuvième du classement avec douze points en neuf matches. Le 4 mai, Chanot et ses partenaires joueront à Montréal face à l'Impact (3e).



Good day, Sir Chanot 👋 #NYCFC pic.twitter.com/dzDnpHRvCh — New York City FC (@NYCFC) 27 avril 2019

A l'occasion de la 31e journée de Regionalliga Südwest, Pirmasens s'est imposé 1-0 sur la pelouse des Kickers Offenbach. Aligné en milieu de terrain, Florian Bohnert a disputé l'intégralité de la rencontre. Pirmasens est désormais dixième du classement avec 40 points.

Avec Jan Ostrowski, en défense centrale, et Dirk Carlson, sur le flanc gauche de sa défense, la deuxième équipe du Grasshoper Zurich jouait sur la pelouse du SC Buochs pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Après avoir mené 2-1, la formation des deux jeunes luxembourgeois s'est inclinée 2-3. Après le deuxième carton jaune du milieu Ramadani (75e), Buochs en profité pour égaliser quatre minutes plus tard avant de concéder un troisième but à la 87e.

Le Grasshopp est quatrième avec 36 points, à dix unités du leader, le FC Solothurn.



En Ligue 2 française, si le FC Metz de Laurent Jans a validé son billet pour l'élite, l'ESTAC Troyes de Christopher Martins est bien placé pour les barrages.



A noter que du côté de Brunswick, Eric Veiga a repris l'entraînement depuis trois jours après une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant deux mois.