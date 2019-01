Aurélien Joachim, Anthnoy Moris et Lucas Prudhomme se sont envolés ce mercredi matin pour un stage hivernal de cinq jours en Espagne avec leur club belge de l'Excelsior Virton (D1 Amateurs), au contraire de Dwayn Holter et de Loris Tinelli, restés à quai et vraisemblablement amenés à quitter Virton lors du mercato hivernal.

Sport 2 min.

Virton en stage en Espagne, Holter et Tinelli restent à quai

Jean-François COLIN Aurélien Joachim, Anthnoy Moris et Lucas Prudhomme se sont envolés ce mercredi matin pour un stage hivernal de cinq jours en Espagne avec leur club belge de l'Excelsior Virton (D1 Amateurs), au contraire de Dwayn Holter et de Loris Tinelli, restés à quai et vraisemblablement amenés à quitter Virton lors du mercato hivernal.

Actuel troisième de Division 1 Amateurs (le troisième étage du football belge) avec 28 unités, et repris en mains cet été par Flavio Becca, l'Excelsior Virton voit les choses en grand. Le club gaumais a prévu cet hiver un stage de préparation de mi-saison d'une durée de cinq jours sous le soleil de la péninsule ibérique, à San Pedro del Pinatar, dans la région de Murcie. Un endroit superbe, une météo a priori bien plus favorable que sous nos latitudes et des installations idéales, souvent prisées d'ailleurs par les clubs de l'élite belge, qui offre des conditions de travail parfaites.



Les joueurs et le staff se sont envolés ce mercredi matin et seront de retour en Gaume le dimanche 6 janvier en soirée. L'entraîneur David Gevaeert, 49 ans, en poste depuis le 26 octobre lorsqu'il avait pris la succession de Marc Grosjean, a emmené un groupe de 24 joueurs. Les internationaux luxembourgeois Aurélien Joachim (32 ans, 77 sélections) et Anthony Moris (28 ans, 16 sélections) sont bien sûr de la partie, au même titre que l'Espoir Lucas Prudhomme (19 ans).

A l'inverse, Dwayn Holter (23 ans, 14 sélections) et le jeune Loris Tinelli (19 ans, ex-Anderlecht et Union 05 Kayl-Tétange) sont restés à quai. Un mauvais signal pour ces deux éléments grand-ducaux, en pénurie de temps de jeu au Faubourg d'Arival et qui ne paraissent pas jouir de la confiance de leur nouveau coach, dans la mesure où les responsables du club gaumais ont clairement annoncé en fin d'année dernière que les joueurs avec peu de temps de jeu peuvent s'attendre à quitter le club cet hiver.



Parmi les 24 joueurs emmenés par l'entraîneur David Gevaert, figure l'ex-défenseur de Dudelange, Salif Dramé, fraîchement transféré en ce début d'année, et qui se joint aux autres anciens de la Forge du Sud que sont Alexandre Laurienté et Mohamed Soumaré.

Sur place, durant ces cinq jours en Espagne, l'équipe s'entraînera à huit reprises, et disputera même une joute amicale face à l'Antwerp, le doyen des clubs belges, sociétaire de Jupiler Pro League (D1), ce samedi 5 janvier à 15h30.

La reprise du championnat de Division 1 Amateurs est programmée pour le samedi 12 janvier à 20 heures avec la réception de l'Eendracht Alost (12e, 17 pts), à l'occasion de la 17e journée.



Le groupe de 24 joueurs présents à San Pedro del Pinatar du 2 au 6 janvier

Moris, Dupire, Murcia (gardiens); Reichert, François, Angiulli, Devresse, M'Bow, Lesquoy, Laurienté, Dramé, Fabris, Schmit, Fadhloun, Hery, Grain, Soumaré, Lecomte, Fall, Joachim, Koré, Cordaro, Prudhomme, Lazaar.



Entraîneur: David Gevaert.