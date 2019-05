En s'imposant sur la pelouse du Lierse 4-0, l'Excelsior Virton a remporté ce mercredi soir le titre de champion de la D1 amateurs lors de l'avant-dernière journée des play-offs.

Virton décroche son ticket pour la D1B

Après 2001 et 2013, le club de Virton a donc validé son ticket pour le D1B, l'équivalent de la division 2 belge. Un sacre qui intervient après une année particulièrement mouvementée en Gaume (trois changements d'entraîneur et le licenciement de Sébastien Grandjean), la première de l'ère Becca. L'homme d'affaires luxembourgeois a donc pu fêter son deuxième titre de champion après celui décroché par le F91 Dudelange en BGL Ligue, il y a une dizaine de jours.



Si Anthony Moris était titulaire dans les buts et Aurélien Joachim sur le banc, Luca Prudhomme ne figurait pas sur la feuille de match. Les Gaumais ont pris le contrôle des débats et ils auraient pu ouvrir le score dès la 10e minute. Laurienté était à la conclusion d'un joli mouvement mais la tentative de l'ancien Dudelangeois manquait de précision, c'était la plus belle possibilité des visiteurs durant cette première période. L'Excelsior a eu la maîtrise du jeu et s'est procuré l'un ou l'autre possibilité mais sans grand danger pour le gardien lierrois.



Comme samedi dernier lors de la victoire sur Deinze 2-0, les joueurs de Samuel Petit ont fait la différence durant le second acte. Comme un symbole, c'est le capitaine Lecomte qui a trouvé le chemin des filets à la suite d'un débordement de Soumaré (51e). Les joueurs luxembourgeois ont dominé de la tête et des épaules cette deuxième période et ont corsé l'addition par Grain (67e) et Lazaar (73e).



La fin de match a permis à Joachim de fouler la pelouse de son ancien club. L'international Luxembourgeois a remplacé Koré à la 77e minute et a offert le quatrième but du jour à Lazaar (83e) et il a manqué de peu d'inscrire le cinquième but des siens à la 90e minute. Une victoire synonyme de sacre pour l'Excelsior alors que dans l'autre rencontre du jour, Thes Tessenderlo a battu Deinze 4-1. Samedi prochain, les Virtonais recevront les Limbourgeois au Faubourg d'Arrival où la toute grande foule est attendue pour fêter la montée du club.