Virton débutera le championnat à OHL

Eddy RENAULD Le calendrier de la D1B, appelée Proximus League, a été dévoilé ce lundi. L'Excelsior Virton entamera les hostilités par un déplacement, le samedi 3 août à 17 sur la pelouse de Louvain.

Champion de la D1 Amateurs en mai dernier, le club gaumais évoluera en 2019-2020 dans le monde professionnel du football belge. Sa première rencontre du championnat se déroulera le samedi 3 août en déplacement à OH Louvain, coup d'envoi à 17h.



Le premier match à domicile aura lieu une semaine plus tard avec la réception de l'Union St-Gilloise au stade Yvan Georges, le samedi 10 août à 20h30. La dernière rencontre de l'année 2019 aura lieu le week-end des 20, 21 et 22 décembre alors que la reprise est fixée les 10,11 et 12 janvier 2020.



Les huit équipes qui composent cette D1B auront droit à un championnat de 28 matches. Pour connaître le nom du champion, la compétition sera divisée en deux parties (14 matches), les premiers de chaque phase se disputeront le titre en match aller-retour. A l'issue de la saison régulière (28 matches), les 6 premiers du classement participeront aux play-offs 2 contre des équipes de D1A alors que le 7e et le 8e joueront pour le maintien en D1B.



Il s'agit pour l'heure d'un calendrier provisoire car le verdict du Footgate et ses conséquences sportives doivent encore être confirmés ou pas par la Cour Belge d'Arbitrage sur le Sport (CBAS), une décision doit tomber avant le 15 juillet. Dans cette première version du calendrier, Waasland-Beveren et Malines font partie de la D1A alors que Lokeren et le Beerschot ont été versés en D1B.

Si Waasland est rétrogradé c'est Lokeren, le descendant, qui devrait être rappelé en D1A, si Malines fait finalement la culbute c'est le Beerschot qui sera promu. Ces deux équipes reprendront alors simplement le programme complet du club qu'elles remplacent.



Les premières journées

J1 samedi 03 août à 17: OHL - Virton



J2 samedi 10 août à 20h30: Virton - Union SG



J3 samedi 17 août à 17h: Lommel - Virton

J4 dimanche 1er septembre à 16h: Virton - Westerlo



J5 6-8 septembre: Virton - Lokeren

J6 13-15 septembre: Roulers - Virton

J7 20-22 septembre: Virton - Beerschot