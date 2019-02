David Gevaert ne sera pas resté bien longtemps sur le banc de l'Exclesior Virton. L'entraîneur qui avait succédé à Marc Grosjean, le 26 octobre, n'a pas survécu à la défaite du week-end dernier.

Virton: David Gevaert débarqué

David Gevaert ne sera pas resté bien longtemps sur le banc de l'Exclesior Virton. L'entraîneur qui avait succédé à Marc Grosjean, le 26 octobre, n'a pas survécu à la défaite du week-end dernier.

(DH). - Le revers 0-1 concédé face à Tessenderlo ce samedi a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les responsables du club gaumais d'après nos confrères de L'Avenir du Luxembourg qui ont révélé l'information qui a été officialisée par l'Excelsior ce mardi après-midi.

Après un bilan de sept victoires, trois nuls et trois défaites, Gevaert fait donc déjà ses valises quatre mois après son arrivée en Gaume.

«Pour assurer la poursuite des ambitions du club qui reste de figurer en ordre utile en fin de saison, différentes hypothèses ont été étudiées. Au final, après une longue et mûre réflexion, pour être efficace le plus rapidement possible dès ce dimanche pour le match à Ruppel Boom, le Conseil d’administration a décidé de privilégier l’unité institutionnelle en confiant jusqu’à la fin de cette saison, le poste d’entraîneur principal à Samuel Petit dès la reprise de l’entraînement ce mardi après-midi», annonce le communiqué.



Petit, responsable de la formation des jeunes du club, avait succédé la saison dernière à Frank Defays lorsque le Namurois s'était engagé avec Mouscron. Il avait assuré le maintien de Virton en D1 Amateurs.