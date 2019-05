En s'imposant 2-0 contre Deinze ce samedi soir, Virton a pris une sérieuse option sur la montée en D1B alors que pour Olivier Thill et Oufa, le maintien passera inévitablement par les barrages.

Virton à trois points du titre, Oufa à nouveau battu

Le quatrième affrontement entre Virton et Deinze a donc été le bon. Après trois matches nuls lors des trois première confrontations de la saison, la rencontre ce de samedi soir, comptant pour la 4e journée des play-offs de la Division 1 Amateurs, a permis aux Gaumais de prendre une option sur la montée en D1B. Devant 3.456 spectateurs -le record cette saison -, l'Excelsior a signé le 1-0 sur un but de François inscrit contre le cours du jeu et peut-être entaché d'une faute à l'origine de la phase qui a amené le but. Le second but gaumais est tombé à la 75e minute sur une contre-attaque conclue victorieusement par Koré.



Si Anthony Moris et Lucs Prudhomme étaient titulaires, Aurélien Joachim, toujours en convalescence, a suivi le duel depuis les tribunes. Le gardien de l'équipe nationale s'est montré déterminant dans ce match. Moris a permi aux Gaumais de rester dans le match en étant décisif à deux reprises, en gagnant son face à face avec un attaquant de Deinze à la 38e minute puis en écartant une frappe lourde (50e).



Après l'ouverture du score de François après 63 minutes, les Virtonais se sont quelque peu libérés et ils ont profité des espaces laissés par la défense flandrienne pour se procurer quelques possibilités de but. Sur une action amorcée par Moris et relayée par Lazaar et Vercauteren, Koré a rassuré les locaux (2-0). A noter que Deinze a terminé les débats à neuf après l'exclusion de deux joueurs dans les arrêts de jeu.



Grâce à ce succès, il ne manque plus que trois points aux hommes de Samuel Petit pour décrocher le titre alors qu'il reste deux rencontres à disputer. Une victoire mercredi soir au Lierse et la montée sera actée. A noter que Prudhomme a cédé sa place juste après 64 minutes.



Olivier Thill a joué tout le match mais il n'a pu empêcher la défaite de son équipe. Facebook

Olivier Thill, qui était titulaire, et le FC Oufa ont subi un nouveau revers, le 13e depuis le début de saison, ce samedi lors de la 29e journée de la première division russe. Un revers 0-2 contre Orenburg. Un résultat qui ne change pas grand chose à la situation du club de l'ancien joueur du Progrès puisqu'Oufa sera obligé de disputer les barrages pour poursuivre la saison prochaine dans l'élite russe.



A une journée du terme de la compétition, Oufa pointe toujours à la 14e place avec 26 points. La semaine prochaine, c'est un déplacement au Lokomotiv Moscou qui attend le Luxembourgeois et ses équipiers.



En Allemagne, on disputait la dernière journée de compétition dans différentes divisions. En Regionalliga Südwest, le Waldhof Mannheim a clôturé en beauté sa saison avec à la clé une dernière victoire à domicile 1-0 contre Mayance II devant plus de 10.000 personnes. Maurice Deville a été remplacé à la 74e minute.



Dans le même temps, le duel entre Pirmasens et Elversberg a tourné en faveur des visiteurs 1-3, autrement dit Aldin Skenderovic a pris le dessus sur Florian Bonhert. Les deux Luxembourgeois ont disputé l'entièreté de la rencontre.

Au classement final de la compétition, Mannheim, assuré de rejoindre la 3e Bundesliga la saison prochaine, affiche 88 points, Elversberg se classe finalement 4e avec 60 points et Pirmasens finit au 9e rang avec 43 unités.

Au Japon, Jubilo Iwata a signé sa troisième victoire en championnat à l'occasion de la 12e journée de la J-League contre Vegalta Sendai 2-0. Les deux buts ont été inscrits au cours de la première période (19e et 34e) alors que Gerson Rodrigues est entré au jeu à la 77e minute. Grâce à ce succès, la formation de l'ancien joueur du Fola occupe la 12e place avec 12 points.



Enfin en Suisse, Grasshoper Zurich II s'est imposé sur le terrain du FC Schötz 2-1 lors de la 26e journée du groupe 2 de la Ligue 1. Les Zurichois ont évolué sans Dirk Carlson ni Jan Ostrowski.