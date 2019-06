Virton a repris les entraînements sans Joachim

L'Excelsior, fraîchement promu en D1B, a repris le chemin des entraînements sous la chaleur ce lundi sous la conduite de Dino Toppmöller et de son nouveau staff mais sans Aurélien Joachim.

Les saisons se suivent et se ressemblent en Gaume. Il y a un an, Virton avait dû reconstruire toute une équipe pour aborder l'épisode I de Flavio Becca avec à la clé le titre de champion en Division 1 Amateurs. Cette année, l'intersaison a de nouveau bouleversé un noyau qui s'apprête à découvrir l'univers du football professionnel belge dans quelques semaines.

Tours de terrain, exercices avec ballons, étirements et démarquage ont rythmé la matinée des 21 joueurs présents dans les installations du Congo. Anthony Moris, Kevin Malget et Dave Turpel ont bénéficié de quelques jours de repos supplémentaires à la suite des rencontres internationales que le Luxembourg a disputées durant le mois de juin alors que Filip Bojic et Edisson Jordanov arriveront ce mardi.



Par contre, aucune trace d'Aurélien Joachim. L'attaquant de la sélection n'a pas été repris dans le noyau pour la saison 2019-2020. «Il y a des choix à faire et ce n'est pas toujours facile. En tant que coach, on a des responsabilités à assumer», a commenté Toppmöller qui a emmené dans ses bagages des éléments qu'il connaît à l'instar des Dudelangeois et de Samir Hadji.



«C'est un nouveau groupe qui se crée. Celui de l'an dernier a réussi son objectif avec le titre. Celui de cette année va viser le maintien. C'est un cadre avec lequel j'ai envie de travailler. A nous de former une équipe le plus vite possible car le championnat va débuter rapidement (2-3-4 août)», a commenté le cornac allemand.



La première rencontre amicale de ce Virton new look est programmée ce vendredi 28 juin à 19h face au Fola Esch, l'ancien club d'un certain Samir Hadji. Les Virtonais enchaîneront par la suite avec une rencontre amicale contre Dudelange le samedi 6 juillet à 15h. Quant au calendrier de la D1 B, appelé Proximus League, il sera dévoilé le 1er juillet.



Samir Hadji: «Un plaisir de rejoindre le monde professionnel»

Les rencontres de préparation

Vendredi 28 juin à 19h: Fola Esch - Virton

Samedi 6 juillet à 15h: Dudelange - Virton

Samedi 13 juillet à 19 h: Sarrebruck - Virton

Stage du mardi 16 au vendredi 19 juillet à Lipperscheid

Vendredi 19 juillet à 19h: Virton - Aix-la-Chapelle (à Lipperscheid)



Mardi 23 juillet à 19h: Virton - Charleroi (à Bièvre)

Vendredi 26 juillet à 19h: Virton - adversaire à déterminer

Samedi 27 juillet à 19h: Virton - adversaire à déterminer.

Le point sur les transferts



Arrivées: Filip Bojic (Titus Pétange), Marwane Benamra (Mondorf), Kevin Malget (Dudelange), Samir Hadji (Fola), Yannick Schaus (Leverkusen U19), Glenn Claes (Malines), Maximilian Jansen (Sandhausen), Fazli Kocabas (Roulers), Jerry Prempeh (Dudelange), Edisson Jordanov (Dudelange), Clément Couturier (Dudelange), Dave Turpel (Dudelange), Stelvio Cruz (Dudelange).

Départs: Florent Devresse, Adrian Murcia, Benjamin Schmit (FC Liège), Raphaël Lecomte, Bob Straetman (Lokeren), Alessandro Cordaro (Swift), Luca Napoleone (RWDM), Salif Dramé (Dudelange), Thibaut Lesquoy (Dudelange), Corenthyn Lavie (Dudelange), Eros Medaglia, Martin Mimoun, Adnan Zahirovic, Pape MBow, Axel Leers, Aurélien Joachim, Jérémy Grain.

Le cadre

Gardiens: Anthony Moris, Geordan Dupire et Aloïs Reichert

Défenseurs: Manu Angiulli, Guillaume François, Alex Lauriente, Edisson Jordanov, Fazli Kocabas, Kevin Malget, Jerry Prempeh

Milieux: Marwane Benamram, Loïc Besson, Filip Bojic, Glenn Claes, Clément Couturier, Valentin Guillaume, Maximilian Jansen, Mehdi Lazaar, Lucas Prudhomme, Yannick Schaus, Mohamed Soumare, Julien Vercauteren.



Attaquants: Samir Hadji, Shawn Hery, Franck Koré, Dave Turpel.



Staff technique: Dino Toppmöller sera assisté par Erwin Bradasch (T2), Jay Schoffner (T3), Laurent Deraedt (gardiens) et Antoine Mangione (préparateur physique).