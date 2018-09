Le rêve de l'Excelsior Virton s'est brisé en seizième de finale de la Coupe de Belgique. Les Gaumais se sont inclinés 2-4 contre La Gantoise. Pour Lars Gerson et Norrköping, la qualification européenne est plus que jamais d'actualité. Et si on parlait du titre?

Virton a fait douter La Gantoise, Gerson et Norrköping flambent

L'Excelsior Virton avait tout pour piéger La Gantoise en Coupe de Belgique. Une équipe compétitive, un stade plein comme un oeuf et un adversaire en plein doute. Le rêve a duré presque toute la rencontre, surtout lorsque les pensionnaires de Division 1 Amateurs ont mené deux buts à un, mais le sprint final des Flandriens a eu raison des Gaumais.

Anthony Moris, Dwayn Holter et Aurélien Joachim avaient été titularisés pour ce match de gala. L'attaquant international avait porté ses couleurs aux commandes peu après l'heure de jeu alors que le gardien a disputé toute la rencontre. Holter a été remplacé à la dernière minute par Lucas Prudhomme. L'Excelsior va devoir se reconcentrer sur le championnat avant un déplacement à Knokke samedi soir.



L'IFK Norrköping flambe et met désormais la pression sur le leader, l'AIK Stockholm. Le club de Lars Gerson a distancé Malmö 3-1 dans le match au sommet de la 23e journée d'Allsvenskan. L'international a joué tout le match à gauche d'une défense à trois éléments. Norrköping fait une affaire en or puisque Hammarby, qui le talonnait au classement, a perdu contre Elfsborg (0-1).



Le club de Lars Gerson, deuxième au classement général, compte désormais quatre points d'avance sur le troisième et pointe à trois unités de Solna qui se déplace à l'IFK Göteborg ce jeudi.



Les affaires ne s'arrangent pas pour le FC Ufa d'Olivier Thill. Le club de Bachkirie a été éliminé en seizième de finale de la Coupe de Russie au FK Nizhny-Novgorod. Les deux équipes se sont quittées dos à dos (0-0) au terme des 90 minutes et de la prolongation. Les pensionnaires de Division 2 l'ont emporté 5-3 aux tirs au but. Une séance à laquelle n'a pas pris part Olivier Thill entré en jeu à la 79e minute.



Le Sheriff Tiraspol a pris une sérieuse option sur les demi-finales de la Coupe de Moldavie après son succès dans le quart aller contre le Speranta Nisporeni trois buts à rien. Gerson Rodrigues a joué les 75 premières minutes.