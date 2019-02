Les internationaux expatriés retrouvent peu à peu les terrains pour des matches amicaux disputés aux quatre coins de la planète. Maxime Chanot s'est offert une première sortie, Olivier Thill, lui, a apporté son écot offensif au nul de son équipe.

Vingt minutes et une passe décisive pour Thill, une mi-temps pour Chanot

Christophe NADIN Les internationaux expatriés retrouvent peu à peu les terrains pour des matches amicaux disputés aux quatre coins de la planète. Maxime Chanot s'est offert une première sortie, Olivier Thill, lui, a apporté son écot offensif au nul de son équipe.

Sur le banc au coup d'envoi du match amical contre Ararat-Armenia FC, Olivier Thill a disputé les vingt dernières minutes avec le FC Oufa. Le club russe a partagé (1-1) et l'international luxembourgeois a donné la passe pour l'égalisation. Cette partie se disputait ce dimanche à Larnaca à Chypre.

C'était l'heure de la rentrée pour Maxime Chanot et le New York City FC. Le club américain s'est incliné 0-2 contre le FC Copenhague à Abu Dhabi. L'entraîneur Dome Torrent a changé toute son équipe à la pause. L'international luxembourgeois a disputé la seconde mi-temps. Skov a inscrit les deux buts pour les Danois aux 77e et 79e minutes.

Tim Kips, que l'on a vu dans le groupe de Luc Holtz ces derniers mois, a défendu les buts des Juniors de Magdebourg tenus en échec (2-2) par le Dynamo Dresde lors de la 15e journée de Bundesliga nord/nord-ouest. Magdebourg est huitième avec 21 points. Dresde suit à deux unités. Tim Kips a été promu troisième gardien de l'équipe première à la trêve hivernale.

Samedi, Maurice Deville et son club de Mannheim ont distancé Wuppertal trois buts à rien. En match officiel, Lucas Prudhomme s'est offert un nouveau but avec l'Excelsior Virton tenu en échec au RWDM.