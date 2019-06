Actif la saison passée au Pau FC, en National 1, mais appartenant toujours au FC Metz, l'international luxembourgeois Vincent Thill (19 ans, 23 sélections, 3 buts) devrait être prêté cette saison à l'US Orléans, un club évoluant en Ligue 2.

Vincent Thill sur les traces de Roby Langers

(JFC). - Auteur d'une saison pleine en National 1 où il a été élu «Révélation de l'année» avec Pau FC (10e, 44 pts), Vincent Thill a indéniablement grandi et franchi un palier dans le Béarn avec ses 29 matches joués (2.433 minutes de jeu), ses douze buts marqués et trois passes décisives.

Le teenager luxembourgeois est toujours sous contrat jusqu'en 2021 avec le FC Metz, promu au sein de l'élite, et qui envisage pour lui un nouveau prêt d'une saison, mais cette fois un étage plus haut: à l'US Orléans, en Ligue 2.

Le club entraîné par Didier Ollé-Nicolle (58 ans) a bouclé le dernier exercice à la huitième place du classement de L2, avec 52 points. On se rappellera qu'un autre illustre international luxembourgeois a déjà évolué dans le Loiret: Roby Langers (73 sélections, 8 buts) a porté les couleurs d'Orléans lors de la saison 1988-1989 et il avait alors inscrit 33 buts en 40 matches dans le championnat de Division 2, à l'époque. Une performance qui lui avait valu un transfert à l'OGC Nice.