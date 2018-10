Aurélien Joachim et Virton se sont relancés après des semaines compliquées en D1 Amateurs. L'attaquant a trouvé le chemin des filets. Lars Gerson a fêté son retour de blessure par un but sur penalty. La qualification européenne se précise. Vincent Thill s'est qualifié en Coupe.

Vincent Thill qualifié en Coupe, Lars Gerson buteur et vainqueur

Christophe NADIN Aurélien Joachim et Virton se sont relancés après des semaines compliquées en D1 Amateurs. L'attaquant a trouvé le chemin des filets. Lars Gerson a fêté son retour de blessure par un but sur penalty. La qualification européenne se précise. Vincent Thill s'est qualifié en Coupe.

Vincent Thill et son club de Pau se sont qualifiés pour le septième tour de la Coupe de France. Les Béarnais de National ont distancé Mérignac (National 3) 4-1 hier en Gironde. L'international n'a pas marqué mais s'est montré dangereux à plusieurs reprises. Le gaucher a joué toute la rencontre et retrouvera le chemin du championnat vendredi prochain à Bourg-en Bresse.

Le grand frère Olivier s'est lui aussi mis en évidence en offrant le premier but à Alikin dans la partie opposant le FK Oural Ekaterinbourg au FK Oufa dans le cadre de la douzième journée de Division 1. Un centre à ras de terre de la droite propulsé du pied droit dans le but. Le club local est revenu à la hauteur de son adversaire à l'heure de jeu pour finalement prendre un point. Voilà qui n'arrange pas franchement les affaires du bourreau du Progrès sur la scène européenne qui reste quatorzième sur seize avec onze points. Olivier Thill, qui a écopé d'un carton jaune à la 68e minute, a disputé toute la rencontre.

Lars Gerson, lui, jubile. Convalescent, l'international a débuté le match entre Norrköping et Ostersunds sur le banc. Entré à la 67e minute, le milieu de terrain a fait le break (3-1) sur penalty. Son club l'a finalement emporté 4-2 et revient à trois points du leader Solna qui reçoit Malmö ce soir.

Aurélien Joachim marque

La parenthèse enchantée de la soirée de samedi est venue de Virton en déplacement à Geel lors de la neuvième journée de Division 1 Amateurs belge. La semaine a été mouvementée en Gaume avec le départ de Marc Grosjean et l'arrivée de David Gevaert. L'Excelsior s'est imposé 3-1 en Flandre et Aurélien Joachim a mis les siens sur orbite avec le premier but du match dès la troisième minute. Anthony Moris a joué tout le match dans les buts. Joachim a cédé sa place à la 70e minute. Dwayn Holter est resté sur le banc. Lucas Prudhomme et Loris Tinelli ne figuraient pas dans le cadre. Virton, qui recevra le FC Liège samedi prochain, est quatrième avec 15 points.

En Allemagne, Mannheim a gardé le cap en tête de la Ligue régionale sud-ouest en s'imposant 2-0 à Elversberg où Aldin Skenderovic a joué la première mi-temps. Kern et Sulejmani ont inscrit les buts du Waldhof. Maurice Deville a joué tout le match pour Mannheim qui campe solidement en tête du championnat avec 34 points, soit trois unités d'avance sur Steinbach. Pirmasens, le club de Florian Bohnert, entré à la pause ce samedi, a pris un point en fin de match à Worms. Un match marqué par un incident improbable. Un individu s'est introduit sur le terrain pour s'en prendre à l'entraîneur de Worms. Pirmasens est neuvième avec 19 points.

En Oberliga Basse-Saxe, Eric Veiga et la réserve de Brunswick se sont imposés deux buts à rien au Borussia Hildesheim. Le Luxembourgeois a joué toute la rencontre. L'Eintracht est troisième avec le même nombre de points que le premier.

Leandro Barreiro a joué avec les U19 de Mayence qui ont partagé avec Heidenheim (0-0). Le Luxembourgeois a joué toute la rencontre. En Moldavie, le Sheriff Tiraspol, déjà champion, s'est imposé un but à rien au Dinamo Auto dans le cadre de la 25e journée. Gerson Rodrigues ne figurait pas dans le groupe retenu.

Jan Ostrowski était le seul Luxembourgeois présent dans le match de la réserve du Grasshopper contre le FC Schötz. Les Sauterelles se sont inclinées (1-4) et sont cinquièmes.