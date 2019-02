Vincent Thill et le FC Pau ont été battus à Villefranche-Beaujolais lors de la 23e journée de National 1, Christopher Martins et Lars Gerson sont entrés en cours de rencontre et l'ont emporté avec leur club respectif de Troyes, en Ligue 2, et de Norrköping, en Coupe de Suède.

Vincent Thill débute et s'incline, Martins et Gerson entrent et gagnent

Jean-François COLIN

Pour la réception du Havre (6e, 37 pts) au stade de l'Aube lors de la 26e journée de Ligue 2, l'entraîneur troyen, le Portugais Rui Almeida aligne un milieu de terrain Darbion - Giraudon - Raveloson - Pelé, au détriment donc de Christopher Martins (33 sélections), 17 fois titulaire cette saison, mais relégué sur le banc. Un cadeau d'anniversaire au goût amer pour l'international luxembourgeois qui a fêté ses 22 ans mardi...

L'ESTAC (7e, 36 pts), qui ne concède qu'un point à son adversaire normand au classement avant le match, se doit de remporter les trois unités pour continuer à rêver de la cinquième place, synonyme de barrage. Surtout que l'équipe champenoise reste sur trois sorties sans victoire (deux nuls et une défaite).

Des intentions aux actes, il n'y a qu'un pas que franchit allègrement Yoann Touzghar, d'un coup franc victorieux après dix minutes de jeu à peine (1-0). Christopher Martins doit patienter 72 minutes avant de faire son entrée au jeu, en remplacement de Raveloson.



Battu au match aller en Normandie 2-0, Troyes tient sa revanche d'autant que Yoann Touzghar y va d'un doublé en fin de partie (2-0, 81e). Une victoire (2-1 au final après la réduction du score de Bain à la... 90+5!) qui permet surtout à Kiki Martins et ses coéquipiers de dépasser leur adversaire du soir au classement de L2 et de s'ancrer à une prometteuse sixième place.



Pau renversé à onze contre dix



Dans le cadre de la 23e journée de National 1, le FC Pau (10e, 28 pts) se déplaçait ce vendredi à Villefranche-Beaujolais (14e, 23 pts) avec Vincent Thill (19 ans, 18 sélections) aligné aux avant-postes au côté de Mohamed Guivalogui. A l'aller, les deux formations s'étaient quittées sur un match nul, 1-1.

Alors que son équipe fait le gros dos depuis le coup de sifflet initial au stade Armand Chouffet, le Luxembourgeois est à la base de l'exclusion d'un joueur adverse: il réussit son dribble face à Burel, qui se jette les deux pieds en avant, emporté par son élan. L'arbitre, Abdelatif Kherradji ne peut que brandir le carton rouge. Villefranche va devoir évoluer à dix durant une heure. Dans les minutes qui suivent, sur un bon pressing de Vincent Thill, la relance locale arrive directement dans les pieds de Guilavogui, qui frappe du gauche à l'entrée de la surface et trompe Sauvage pour l'ouverture du score en faveur de Pau (0-1, 38e).

Jonathan Mambu parvient à égaliser pour les locaux, pourtant en infériorité numérique, en début de seconde mi-temps (1-1, 54e). Pire, en fin de match, Villefranche inscrit le but de la victoire à la 82e minute (2-1). C'est la troisième défaite de rang pour les joueurs de Bruno Irles. De quoi s'inquiéter?



Gerson, une grosse mi-temps en Coupe de Suède



Alors qu'il avait disputé intégralement le premier match officiel de la saison, dimanche en Coupe contre l'IFK Värnamo (victoire 3-1), Lars Gerson (29 ans, 65 sélections) était contraint de s'asseoir sur le banc ce vendredi lors du déplacement de l'IFK Norrköping à Jönköping, face à l'Assyriska Turabdin, toujours dans le cadre du groupe B de la phase préliminaire de la Coupe de Suède.



Face à une formation promue cet hiver en... D3, l'entraîneur de l'IFK, Jens Gustafsson avait donc décidé de laisser souffler «El Duro»... mais pas trop, puisque l'international luxembourgeois relayait Kasper Larsen sur la pelouse avant le repos, dès la 41e minute. Gerson a donc joué une grosse mi-temps ce vendredi soir.



Sans surprise, Norrköping s'est tranquillement imposé 0-2, avec des buts de Simon Skrabb (32e) et Jordan Larsson (62e).



L'unique ticket du groupe B pour la qualification au tour suivant se jouera vraisemblablement le samedi 2 mars (14h) entre l'IFK Norrköping et l'AFC Eskilstuna, les deux sociétaires de l'Allsvenskan (D1) dans la poule. Rappelons que le championnat de Suède 2019 débutera le dimanche 31 mars, avec au menu, pour Lars Gerson et ses coéquipiers, un déplacement à Helsingborgs IF (17h30).