Vincent Thill claque son sixième but à Pau, Martins gratte un point à Nancy

Jean-François COLIN En déplacement avec son équipe du Pau FC à Cholet pour le compte de la 16e journée de National 1, Vincent Thill a ouvert la marque pour ses couleurs, avant de sortir, blessé, à la mi-temps. Au final, Pau s'est incliné 1-2. Lors de la 18e journée de Ligue 2, Troyes et Kiki Martins ont ramené un point de leur court voyage à Nancy (1-1).

En se déplaçant à Nancy (19e, 12 points) ce vendredi pour le compte de la 18e journée de Ligue 2, Troyes (7e, 28 points) et Christopher Martins, titulaire au milieu du terrain pour la onzième fois cette saison, avaient l'opportunité de rentrer dans le Top 5, soit (provisoirement) en ordre utile pour les barrages.

Les deux équipes surfent sur une bonne dynamique en ce mois de décembre, et vont se neutraliser dans une première mi-temps équilibrée et sans but à Marcel Picot, malgré un envoi troyen sur le poteau (10e).

A la reprise, Nancy trouve rapidement l'ouverture via Malaly Dembélé (1-0, 54e). L'équipe au chardon pousse de plus belle, mais l'inévitable Yohan Touzghar remet Troyes à égalité à un quart d'heure de la fin (1-1, 75e). Après un magnifique tir sauvé sur la ligne par le Nancéen Moimbe-Tahrat (86e), Christopher Martins quitte la pelouse à la 89e minute, relayé par Rayan Raveloson. Plus rien ne bougera et les Champenois ramènent un bon point de leur déplacement en Meurthe-et-Moselle. L'ESTAC se retrouve ce soir huitième au classement de Ligue 2, avec 29 points.



La 19e journée de Ligue 2 proposera aux Troyens la réception de Clermont Foot au stade de l'Aube, le vendredi 21 décembre à 20h30.



Vincent Thill marque, puis... sort sur blessure au repos



Un échelon plus bas, toujours dans l'Hexagone, on disputait ce vendredi soir la 16e journée de National 1, avec sept rencontres au menu, dont le déplacement du Pau FC de Vincent Thill, titulaire en attaque côté gauche, à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Nanties du même nombre de points (18), les deux équipes naviguent aux 11e et 12e place du classement. Mais la tendance n'est pas la même, puisque là où Cholet reste sur cinq matches sans victoire, Pau a signé quatre succès sur ses cinq dernières sorties en championnat.

Juste avant la demi-heure, un petit ballon en profondeur de Maisonneuve vers Boisgard surprend tout le monde, et ce dernier remet à Vincent Thill qui n'a plus alors qu'à crucifier Guivarch, le portier choletais pour l'ouverture du score (0-1, 28e). Après des réalisations face au Mans, à Tours, à Rodez, à Boulogne et à Laval, l'international luxembourgeois (18 sélections, 2 buts) ajoute donc une sixième rose à son bouquet palois... avant de sortir à la mi-temps, victime d'un coup au niveau de sa blessure encourue naguère à Bourg-en-Bresse, et remplacé par Lamine Gueye.

Cholet se rebiffe au retour des vestiaires et égalise logiquement via Kevin Rocheteau à l'heure de jeu (1-1, 59e). Ce même Rocheteau qui offrira la victoire à sa formation en réalisant le doublé en fin de match (2-1, 83e). Avec cette défaite, Pau (13e, 18 points) voit désormais son adversaire du soir s'échapper à trois points.



Prochaine échéance pour Vincent Thill et ses coéquipiers: vendredi prochain, le 21 décembre à 20 heures avec la réception de l'Entente Sannois Saint-Gration pour le compte de la 17e journée de N1.



Choc psychologique à Bielefeld



Enfin, en 2e Bundesliga, l'Arminia Bielefeld (14e, 15 points) semble avoir parfaitement digéré l'après-Jeff Saibene, limogé en début de semaine. Sous la houlette de son nouveau coach, Uwe Neuhaus, l'Arminia est allée s'imposer ce vendredi soir sur le terrain du Holstein Kiel (5e, 27 points) sur le score de un but à deux (des réalisations de Klos (34e) et Börner (81e) pour Bielefeld), en match avancé de la 17e journée de 2e Bundesliga.



Grâce à ces trois points extrêmement précieux, l'Arminia Bielefeld distance Duisbourg de cinq longueurs, et laisse provisoirement Magdebourg et Sandhausen à sept unités, tout en recollant sur l'Erzgebirge Aue et Darmstadt (18 points).