Vincent Thill buteur, Selimovic forfait, un nul pour Martins

Jean-François COLIN Grâce, notamment, à un but sur penalty de Vincent Thill, le FC Pau a renoué avec la victoire en National 1 contre Quévilly-Rouen (3-0), ce vendredi soir, tandis qu'en Ligue 2, Kiki Martins et Troyes ont décroché un match nul (0-0) en déplacement à Sochaux.

Avant de prendre leurs quartiers à Lipperscheid ce samedi avec la sélection luxembourgeoise en vue des matches qualificatifs pour l'Euro 2020 contre la Lituanie (le 22 mars à 20h45), puis l'Ukraine (25 mars à 20h45), Christopher Martins (22 ans, 33 sélections, 1 but) et Vincent Thill (19 ans, 18 sélections, 2 buts) étaient sur la brèche ce vendredi soir avec leur club respectif.



Pour la 29e journée de Ligue 2, Troyes (6e, 45 pts) se déplaçait à Sochaux (18e, 26 pts). L'ancien Lyonnais fête sa vingtième titularisation à l'ESTAC et se distingue par une reprise de la tête qui file au-dessus du but sochalien après neuf minutes. Avant cela, Yoann Touzghar avait raté la conversion d'un penalty pour les Champenois (4e). Les visiteurs dominent la première période, mais ne trouvent pas l'ouverture.

Kiki Martins, qui a disputé l'intégralité des débats, se signale encore à un quart d'heure de la fin du match sur un bon tir à distance cadré des 25 mètres, mais capté par le gardien doubiste, Prévot (76e). Mais il était écrit que les filets du stade Auguste Bonal ne trembleraient pas ce vendredi soir, et, comme Metz la semaine passée, Troyes se contentera du point du match nul face à Sochaux (0-0).

Toujours sixième avec 46 points, l'ESTAC recevra Grenoble (10e, 42 pts) le vendredi 29 mars (20h) pour le compte de la 30e journée de L2.



Pau brise la spirale négative



En National 1, la dernière victoire de Pau (13e, 28 pts) remontait au... 1er févier (1-2 à Dunkerque). Après cinq défaites d'affilée, Vincent Thill et ses coéquipiers se devaient absolument de réagir avec la réception de Quévilly-Rouen (9e, 34 pts) lors de la 26e journée. Mission accomplie, et de quelle manière!



Le teenager grand-ducal jouit de la confiance de son coach, Bruno Irles, et prend place entre Boisgard et Gueye, derrière l'attaquant gambien, Yankuba Jarju. Dès la 7e minute, Thill délivre l'assist (voir la vidéo dans le tweet ci-dessous) qui offre à Quentin Boisgard l'ouverture du score (1-0, 7e). A la 42e minute, l'international luxembourgeois écope d'un carton jaune un peu stupide pour avoir dégagé le ballon au loin alors que l'arbitre avait sifflé. Juste avant, les Palois s'étaient mis sur le velours avec un deuxième but signé Mamadou Lamine Gueye (2-0, 39e).

Passeur sur le premier but, Vincent Thill va faire le travail lui-même dès la reprise sur un penalty converti à la 49e minute (3-0). Il s'agit en l'occurrence du neuvième but du frère de Sébastien et Olivier en 22 matches de championnat sous les couleurs de Pau.

Désormais nanti de 31 unités, le Pau FC prend une bonne bouffée d'air avec ce franc succès (3-0), et s'éloigne un peu de la zone dangereuse du bas de classement, avant un déplacement à Boulogne-sur-Mer (7e, 37 pts) jeudi à 20 heures sans... Vincent Thill, retenu en sélection.



[Live National] But de Quentin BOISGARD !!! 🔥🔥🔥

Après une belle construction collective le @PauFootballClub ouvre le score ! Le score est désormais de 1-0 entre les deux équipes ! #NationalFFF . Suivez toutes les rencontres ici 👉https://t.co/dgKTVxEJu8👈 pic.twitter.com/RnfnlH5p2U — FFF (@FFF) 15 mars 2019

Selimovic forfait pour la Lituanie et l'Ukraine

Par ailleurs, le sélectionneur national, Luc Holtz a communiqué ce vendredi que le défenseur de l'Apollon Limassol, Vahid Selimovic (21 ans), qui avait été convoqué pour les rencontres internationales face à la Lituanie et l'Ukraine ces 22 et 25 mars en éliminatoires de l'Euro 2020, ne rejoindra finalement pas l'équipe nationale. Lors d'un entretien avec le directeur sportif du club chypriote, l'Ettelbruckois a reçu l'information que l'ancien Messin a encore besoin d'une dizaine de jours de repos pour être complètement rétabli de sa blessure musculaire.

Selimovic, qui a opté pour l'équipe nationale luxembourgeoise, devra donc patienter au moins jusqu'au mois de juin pour faire ses débuts sous le maillot frappé du Lion Rouge.



Enfin, Lars Gerson (29 ans, 65 sélections, 4 buts) n'est entré au jeu qu'à la 86e minute en remplacement de Ian Smith, cet après-midi lors de la joute amicale opposant son club, l'IFK Norrköping à Malmö FF, respectivement deuxième et troisième du dernier championnat de Suède. Pour la petite histoire, Norrköping s'est largement imposé 4-1.



L'Allsvenskan - le championnat de Suède - version 2019 débutera dans une quinzaine de jours avec un déplacement à Helsingborgs IF le dimanche 31 mars à 17h30 au menu de Lars Gerson et ses coéquipiers. Avant cela, l'IFK disputera encore deux matches amicaux face à des adversaires norvégiens: Sarpsborg 08 FF le mercredi 20 mars à 13 heures, puis Rosenborg Trondheim le lundi 25 mars, à 13 heures également. Deux débats que Lars Gerson, retenu dans le cadre de Luc Holtz pour affronter la Lituanie le 22, puis l'Ukraine le 25, ne jouera bien évidemment pas.