Sport 2 min.

Vincent Thill buteur, Christopher Martins passeur décisif

Didier HIEGEL La soirée de vendredi a souri aux internationaux luxembourgeois à l'étranger. Vincent Thill et Christopher Martins se sont mis en évidence lors des succès de Pau et de Troyes.

Christopher Martins est en forme. Le solide milieu de terrain défensif, au cœur du 3-5-2 concocté par Rui Almeida, l'a encore démontré ce vendredi soir en délivrant une passe décisive. Après une récupération, il a lancé Mbeumo pour l'ouverture du score de Troyes face au Grenoble Foot 38 de Philippe Hinschberger (41e). Il s'était déjà illustré quand il avait envoyé Touzghar défier le portier grenoblois (35e).

Les Troyens ont dominé mais failli perdre deux points dans la bataille pour la montée en Ligue 1 quand Boussaha a égalisé (79e) mais Raveloson a trouvé l'ouverture à la 83e minute (2-1). Martins est sorti à la 86e minute.

Avec un match de plus que Lens, Troyes vient occuper une place de barragiste, la cinquième, un point derrière Lorient (50) qui se déplace à Metz dimanche.

Le Pau FC de Vincent Thill recevait Bourg Peronnas, un adversaire à sa mesure, pour la 28e journée de National. Avec son maître à jouer luxembourgeois, les Palois se sont imposés 4-0 et occupent la 10e place avec 35 points.

Thill a ouvert la voie du succès à ses partenaires en enroulant une merveille de frappe à la 26e minute. C'est son dixième but cette saison en championnat. Deux minutes auparavant, il avait décoché un tir puissant que le gardien visiteur avait détourné. Au four et au moulin, c'est lui aussi qui délivré une passe décisive à Gueye pour le 2-0 (43e).

Pau a fait bonne mesure en inscrivant deux autres buts, alors que Thill venait de sortir (74e), par Name (77e) et Jarju (79e).

[Live National] But de Vincent Thill !!! 🚀🚀🚀

Superbe frappe du numéro 10 du @PauFootballClub ! Le score est désormais de 1-0 entre les deux équipes ! #NationalFFF . Suivez toutes les rencontres ici 👉https://t.co/dgKTVxEJu8👈 pic.twitter.com/JD0QaE7opR — FFF (@FFF) 29 mars 2019

Retour à l'ordinaire aussi pour Leandro Barreiro après ses deux prestations abouties en équipe nationale face à la Lituanie et contre l'Ukraine. Le jeune milieu de terrain a évolué avec la deuxième équipe Mayence, lors de la 27e journée de Regionalliga Südwest, qui recevait Hoffenheim II. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 2-2. Barreiro a joué 63 minutes et est sorti au score de 0-1. L'équipe 2 de Mayence est toujours mal en point au classement. Elle occupe la 16e place avec 21 points et se rendra chez un autre mal-classé, Hessen Dreieich, lors de sa prochaine sortie.