Les deux internationaux pressés par leur club de ne pas jouer en Moldavie ont été décisifs. Vincent Thill a inscrit le premier but de Pau alors que Christopher Martins a offert le premier but de Troyes. L'Arminia de Jeff Saibene, par contre, a fait une mauvaise affaire.

Vincent Thill buteur, Christopher Martins décisif, Jeff Saibene déçu

Didier HIEGEL

Ce vendredi soir, le Pau FC de Vincent Thill était en déplacement au stade Francis-Le-Basser pour y rencontrer le Stade Lavallois, leader du classement avant la 14e journée de National. Sur le banc au coup d'envoi, sans doute blessé dans son orgueil, le jeune international luxembourgeois a rapidement eu le loisir de s'exprimer puisqu'il entrait en jeu dès la 11e minute pour Daubin, blessé sur une action offensive des visiteurs.

Après une frappe, trois minutes après son apparition sur la pelouse, Thill a pris le jeu de son équipe en main et s'est offert un beau coup franc très bien repoussé par le portier des Tangos (30e) suivi d'une reprise de volée acrobatique. A force de tenter sa chance, le joueur prêté par le FC Metz ouvrait le score d'une superbe frappe avant la mi-temps.



[Live National] But de Vincent THIL !!! 🚀🚀🚀

La magnifique frappe du numéro 10 du @PauFootballClub qui ouvre le score ! Le score est désormais de 0-1 entre les deux équipes ! #NationalFFF . Suivez toutes les rencontres ici 👉https://t.co/dgKTVxEJu8👈 pic.twitter.com/xjgEbsW8ND — FFF (@FFF) 23 novembre 2018

A la reprise, Thill se faisait sécher à plusieurs reprises par des Lavallois qui allaient encaisser un deuxième but à la 56e minute (Gueye). Pau résistait ensuite et obtenait son cinquième succès de la saison.



Après ce succès, les Béarnais sont dixièmes du classement, à quatre points de la zone rouge.

En Ligue 2, l'ESTAC Troyes (12e) recevait le FC Lorient (3e) qui lorgne aussi une montée en Ligue 1. C'est à nouveau un Luxembourgeois qui s'est montré décisif lorsque, monté sur le côté gauche, Christopher Martins était déséquilibré mais parvenait à fort bien servir Pelé en profondeur qui piquait le ballon au dessus du gardien pour ouvrir le score (52e).

Juste avant le dernier quart d'heure, les deux mêmes Troyens étaient tout proches de doubler la mise mais le service du Luxembourgeois n'était pas exploité au mieux (72e). Ce n'était que partie remise pour l'attaquant breton qui trouvait une nouvelle fois la faille, d'une frappe du milieu de terrain, dans le temps additionnel (2-0, 90+4). Troyes monte à la dixième place de Ligue 2 et jouera sur la pelouse du Red Star vendredi.

En Allemagne, les affaires des Luxembourgeois ont été moins reluisantes. C'est notamment le cas de l'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene qui avait l'occasion de prendre un bon bol d'air en écartant le MSV Duisbourg, un autre mal loti de la deuxième Bundesliga. Mais cette 14e journée de l'antichambre de l'élite ne lui a causé que de nouveaux soucis. L'Arminia s'est inclinée 0-1 (82e Engin) et voit son adversaire du jour revenir à sa hauteur avec 13 points. Vendredi prochain, Bielefeld se rendra à Paderborn (9e).

Aldin Skenderovic, quant à lui, a suivi du banc de touche la défaite du SV Elversberg (0-1) contre les Kickers Offenbach, lors de la 18e journée de Regionalliga Südwest.



Dans le même groupe, Florian Bohnert a été plus heureux, son équipe de Pirmasens s'est imposée 2-0 sur la pelouse du FC Astoria Walldorf, et c'est lui qui a offert la balle du 0-2 à Krob (58e). Pirmasens est neuvième et Elversberg onzième d'un classement dominé par le Waldhof Mannheim de Maurice Deville qui joue samedi à Ulm.