Le FC Metz reprend la compétition ce samedi (18h) en se déplaçant à Saint-Quentin (National 3) pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France. Vincent Hognon et Jean-Marie De Zerbi seront aux manettes d’un groupe qui entend débuter la nouvelle année par une qualification.

Vincent Hognon: «Transmettre le message de Frédéric Antonetti»

Propos recueillis par Hervé Kuc



Vincent Hognon, pouvez-vous nous dresser le bilan de santé de votre groupe?



Jonathan Rivierez (genou) a repris la course, il va bien mais il lui faudra encore un peu de temps avant qu’il puisse nous rejoindre. Matthieu Udol a été opéré (genou également) et il attaque une longue phase de convalescence mais comme c’est un gros bosseur nous n’avons pas de doute sur son retour. Alexandre Oukidja (douleurs dorsales) ne fera probablement pas partie du groupe face à Saint-Quentin tout comme Thomas Delaine qui a pris un coup à l’entraînement (plaie sur le tendon d’Achille) mais il devrait reprendre en début de semaine prochaine après la cicatrisation. Emmanuel Rivière (adducteurs) est en phase de reprise également. Comme partout ailleurs, il y a eu également des états grippaux mais le groupe va bien.

Frédéric Antonetti est absent. Comment se déroule la vie sportive sans lui?



C’est forcément différent pour l’ensemble des joueurs quand l’entraîneur principal est absent. Nous avons mis les choses au clair avec les joueurs, nous restons dans la pure continuité de ce que Frédéric a mis en place, nous échangeons régulièrement avec lui et Jean-Marie De Zerbi le connaît depuis 25 ans. Pour ma part, je suis toujours adjoint, je le reste et je suis là pour transmettre le message de Frédéric Antonetti. Frédéric possède des valeurs humaines très fortes, je sais ce qu’il a fait pour moi et l’attitude du FC Metz à son égard est également basée sur une relation humaine. L’humain est plus important que tout.

Dans quel état d’esprit le FC Metz reprend-il la compétition en 2019?



Nous avions envie de jouer face à Nancy juste avant Noël et forcément nous avons été déçus de ne pas disputer cette rencontre. Nous venions de faire un très bon match à Valenciennes (2-0): nous sommes conquérants et si les garçons sont dans la lignée de ce que nous avons démontré face à VA alors nous aurons toutes les chances d’atteindre l’objectif de remontée en Ligue 1 fixé en début d’exercice. Nous sommes déterminés à confirmer notre première partie de saison.

Que pensez-vous de l’équipe de Saint-Quentin que vous affrontez ce samedi (18h)?



C’est un match piège. On respecte beaucoup cette formation comme nous avions respecté Sarreguemines (1-1, 4-1 aux tab) et Oissel (1-0). Nous avons visionné les prestations de Saint-Quentin à cinq ou six reprises et nous avons pu nous apercevoir que cette équipe possède des joueurs techniques. Elle est première de son groupe, elle est invaincue et ce n’est pas un hasard: elle possède nettement le niveau du National 2. Nous préparons cette rencontre d’une manière classique.

Le programme du mois de janvier est costaud. Avez-vous préparé un menu spécial à vos joueurs?



C’est une période chargée mais le groupe est capable de répondre à ça. On a repris l’entraînement plus tôt pour se donner une période de travail plus importante. On sait que nous pouvons changer cinq ou six joueurs sans modifier le niveau de base de l’équipe. On doit continuer à travailler sur la récupération et la maîtrise du ballon. Beaucoup d’équipes nous attendent, vont nous attendre et on se doit de développer nos attaques placées. Dans l’aspect physique, nous disposons de joueurs qui sont au point et qui en imposent.

L’adversaire du FC Metz

L’Olympique Saint-Quentin se porte très bien. En tête de son groupe en National 3 (26 points en 12 matchs), les hommes de Fabien Croze (ex-joueur à Orléans et Clermont-Ferrand) vont jouer le coup à fond ce samedi face aux Messins. Près de 2.000 spectateurs sont attendus au stade Paul Debrésie, dans un stade cossu mais sur une pelouse apparemment de bonne qualité. Le FC Metz a intérêt à vite prendre les devants s’il veut se qualifier plus aisément que lors de ses deux premières apparitions en Coupe de France cette saison.