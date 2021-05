Villarreal et Manchester United au bout du suspense

Au terme d'une interminable séance de tirs au but achevée par les gardiens, Villarreal a remporté la Ligue Europa. Une quatrième victoire dans cette compétition pour l'entraîneur Unai Emery.

(AFP) - Il a marqué, puis n'a pas tremblé aux tirs au but: Gerard Moreno a guidé Villarreal vers un sacre inédit en Ligue Europa mercredi contre Manchester United (1-1 a.p., 11 t.a.b. à 10), une belle récompense pour l'attaquant espagnol, en pleine confiance avant l'Euro. C'est une consécration tardive mais méritée pour le Catalan (29 ans), qui conclut en beauté la saison la plus aboutie d'une carrière bâtie loin des géants du football espagnol que sont le Real Madrid ou le FC Barcelone.

Mais il est dans son habitude de déjouer les pronostics, à l'image mercredi de son équipe, menée de main de maître par l'entraîneur Unai Emery, vainqueur de sa quatrième Ligue Europa (après trois sacres avec Séville). Résultat: c'est peut-être cet attaquant malin formé à l'Espanyol Barcelone et mûri à Villarreal qui pourrait être l'avant-centre de la Roja lors du Championnat d'Europe des nations cet été (11 juin-11 juillet).

Si l'on s'en tient à son but mercredi soir à Gdansk (Pologne), puis à son tir au but transformé sans trembler dans une séance irrespirable, Gerard Moreno le mérite. Sur l'ouverture du score, à la réception d'un coup franc lointain, le Catalan s'est extirpé du marquage de Victor Lindelof et a catapulté le ballon au fond (29e), restant obnubilé par le but même s'il était victime d'un grossier tirage de maillot.

Gerard Moreno a alors fêté son but en mimant un geste de vaccination sur son bras gauche, résultat d'un pari passé avec une vedette de la télévision espagnole. Il s'agissait là de son 30e but de la saison, toutes compétitions confondues, et cela pose son homme.

6 Au terme des prolongations, les deux équipes étaient toujours à égalité.Cela malgré une domination des Red Devils. Photo : AFP

Arrivé à Villarreal en 2010, Moreno (29 ans) a passé l'essentiel de sa carrière professionnelle avec le maillot jaune, entrecoupée de passages à Majorque en prêt (2012-13) et à l'Espanyol Barcelone (2015-18). En Ligue Europa, il est devenu expert dans l'art de qualifier son équipe pour le tour suivant: en 16e de finale retour, il a signé un doublé contre Salzbourg ; en 8e de finale retour, un autre doublé contre le Dinamo Kiev ; et en quarts de finale contre le Dinamo Zagreb, un but à l'aller, et un autre au retour, pour hisser Villarreal vers le dernier carré.

Muselé par Arsenal en demies, il s'est rattrapé en beauté en finale, avant de transformer sans trembler son tir au but, le premier de son équipe dans une séance à couper le souffle: Gerard Moreno a été l'antidote de Villarreal.