En quart de finale aller de la Ligue des champions de la CONCACAF, le gardien argentin du Club America Mexico, Agustin Marchesin a réalisé un arrêt incroyable. Son club l'a emporté aisément 4-0 face aux Panaméens du Tauro FC, mais Marchesin tenait visiblement à signer absolument une clean sheet...

Vidéo: Marchesin, ce héros!

Après avoir raté son dégagement alors qu'il était en position très avancée, Agustin Marchesin, international argentin, a sprinté comme un dératé sur une trentaine de mètres vers son but pour empêcher de se prendre un lob pourtant bien ajusté de la part d'un joueur panaméen.

Le match retour est prévu le mercredi 14 mars à Ciudad de Panama, mais la qualification du Club America pour le dernier carré de la C1 CONCACAF ne fait pas l'ombre d'un doute. Marchesin et ses coéquipiers, dont le Français et ex-Bordelais Jérémy Menez affronteront à ce stade le vainqueur de New York Red Bull - Tijuana.