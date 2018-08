Le Canadien Robert Wickens a été victime d'une très violente sortie de piste lors de la manche d'Indycar à Pocono, aux États-Unis. Il a été évacué conscient vers l'hôpital le plus proche et opéré pour une fracture à la colonne vertébrale associée à des dommages d'une gravité inconnue à la moelle épinière.

Vidéo: le terrible accident de Robert Wickens en Indycar

Jean-François COLIN

Robert Wickens était en lutte avec l'Américain Ryan Hunter-Reay lorsqu'il s'est accroché avec celui-ci au septième tour de la course. Le Canadien a décollé et percuté très violemment les grillages de protection. La course a été interrompue, le temps d'évacuer l'infortuné pilote canadien et de réparer les grillages. Le Japonais Takuma Sato, le Brésilien Pietro Fittipaldi et le Canadien James Hinchcliffe ont également été impliqués dans l'accident.

L'Indycar a confirmé que Wickens avait été transporté conscient et alerte vers l'hôpital le plus proche. Le pilote canadien a été opéré pour une fracture à la colonne vertébrale associée à des dommages d'une gravité inconnue à la moelle épinière. Des barres et des vis de titane ont été placées dans sa colonne vertébrale afin de la stabiliser. La fracture à la colonne vertébrale du Torontois est située dans la région thoracique.

Wickens devrait subir d'autres interventions afin de soigner des fractures aux membres inférieurs et à son bras droit. Le pilote ontarien de 29 ans est traité à l'hôpital Lehigh Valley, à Allentown, en Pennsylvanie. Son état de santé est stable.