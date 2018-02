(LW) - Et un, et deux, et trois... et 7-0! Euphorique, la Juventus a laminé Sassuolo lors de la 23e journée de Serie A et Miralem Pjanic a inscrit le but du match.

La Vieille Dame n'a fait qu'une bouchée de Sassuolo, avec un triplé en 20 minutes de Gonzalo Higuain (63e, 74e, 83e), son premier de la saison. Tout aussi pressé, Sami Khedira a signé un doublé éclair... en trois minutes (24e, 27e). Alex Sandro (9e) et Mire Pjanic (38e) ont également contribué au feu d'artifice, ce dernier avec une frappe tendue de toute beauté.