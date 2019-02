Lors d'un match disputé lundi soir entre les Blue Jackets de Columbus et le Lightning de Tampa Bay à la Nationwide Arena de Columbus, dans l'Ohio, un palet de hockey sur glace a frôlé la tête du commentateur sportif Pierre McGuire avant de percuter une caméra située sur sa gauche. L'impact aurait pu faire très mal!

VIDÉO: la grosse frayeur de Pierre McGuire

(JFC). - Lancé à près de 100km/h, le palet a failli s’écraser sur la tête de Pierre McGuire. Heureusement, personne n’a été blessé.

«Ça fait partie du métier», a plaisanté dans la foulée l'Américano-Canadien Pierre McGuire, commentateur et analyste de la National Hockey League (NHL) pour la chaîne NBC aux Etats-Unis. Cet ancien joueur, coach et scout de 57 ans se tient très souvent à la bande pour effectuer ces interventions dites «Inside the Glass». La rondelle lui est alors passée juste devant le visage avant de venir s'écraser sur la caméra située sur sa gauche.



Au cours de cette rencontre, le joueur Nikita Kucherov a marqué deux buts et comptabilisé trois aides lors de la victoire 5-1 du Lightning de Tampa Bay contre les Blue Jackets.