Le football, le recours à la vidéo, le règlement et son interprétation. On n'a pas fini d'en parler. En MLS, on ne rigole pas avec des gestes décalés. Lors d'une scène un peu mouvementée entre le Red Bull New York et Atlanta, Kaka l'a appris à ses dépens.

Le Brésilien s'est permis de toucher le visage d'Aurélien Collin, son ancien coéquipier en Floride. En se retournant, le joueur français s'est fendu d'un grand sourire, mais l'arbitre, alerté par son assistant, a décidé de se tourner vers la technologie avant d'adresser un carton rouge à l'encontre de l'ancien Ballon d'Or.

Les Red Bulls l'ont emporté trois buts à un.