Vidéo: dunk appuyé, anneau malmené

Les quarts de finale du BGL BNP Paribas Luxembourg Open se dérouleront sans les Espagnoles Garbine Muguruza et Carla Suarez. Outre les têtes de série 2 et 3, le tournoi a vu les éliminations de la Tchèque Katerina Siniakova, de la Française Pauline Parmentier et de la Belge Kirsten Flipkens.