(AFP) - Un point, enfin ! Après 14 défaites consécutives, Benevento a enfin pris son premier point en Serie A grâce à son gardien Alberto Brignoli, auteur du but du 2-2 contre l'AC Milan de Gennaro Gattuso, qui a raté ses débuts.

94e minute, coup franc excentré pour Benevento. A l'entrée de la surface, le gardien de but Brignoli est monté, il s'élève et place un beau coup de tête décroisé: Donnarumma est battu et Benevento égalise (2-2) devant un public en délire.

Le promu attendait ça depuis le début de saison. Parmi ses 14 défaites, certaines ont été injustes, concédées dans les dernières secondes ou marquées par la malchance. Cette fois, les joueurs du club à la sorcière ont tenu bon durant les dernières secondes et ils ont enfin inscrit ce premier point dans l'élite, mérité au vu du match de dimanche.

Car pour la première de Gattuso à sa tête, le Milan a livré un match bien pauvre.

Bonaventura avait pourtant ouvert le score de la tête (38e), mais Puscas avait déjà ramené Benevento à 1-1 (50e). Après le but de Kalinic (57e), Milan a tenté de gérer le score, mais l'expulsion de Romagnoli a compliqué sa mission.

Le but de Brignoli a ensuite fait payer sa fébrilité au club lombard et Gattuso a pu constater qu'il avait beaucoup de travail.

«Les joueurs ont tout donné, ils ont joué à 10. On prend un but qui fait mal. Depuis que je suis arrivé, ils ont été très disponibles. On doit améliorer la condition physique et la mentalité mais je n'ai rien à leur reprocher», a déclaré le nouvel entraîneur milanais sur la chaîne Premium Sport.