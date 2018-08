Dudelange a signé une prestation cinq étoiles ce jeudi soir à Varsovie où le champion du Luxembourg s'est imposé 2-1 sur la pelouse du Legia. Une victoire logique dans l'ensemble et qui laisse entrevoir les portes de la qualifications pour les barrages de l'Europa League.

Victorieux du Legia, le F91 prend une option sur la qualification

Eddy RENAULD Couturier et Turpel ont été les buteurs dudelangeois

Dudelange a signé une prestation cinq étoiles ce jeudi soir à Varsovie où le champion du Luxembourg s'est imposé 2-1 sur la pelouse du Legia. Une vioctoire logique dans l'ensemble et qui laisse entrevoir les portes de la qualifications pour les barrages de l'Europa League.



Les buts de la rencontre

Le match



Pour aborder cette manche aller, Dino Toppmöller a misé sur la continuité en concervant sa défense type tout en y ajoutant la taille et l'expérience de de Cruz alors que Turpel était relégué sur le banc au profit de Stumpf. Une approche défensive bien nécessaire face à un adversaire au potentiel supérieur même si le champion de Pologne connaît un début de saison délicat.



Alors qu'on aurait pu s'attendre à un pressing de la formation locale dès les premières minutes, ce sont les Dudelangeois qui se montraient les plus dangereux pas l'intermédiaire de Sinani (5e). Le Legia entrait timidement dans la partie, une tête de Kucharczyk (9e) et une frappe de Wieteska (12e) inquiétaient Joubert. Les hommes d'Aleksandar Vukovic se montraient plus présents, Carlitos décalait Kucharczyk mais sa frappe manquait le cadre (16e).

Dudelange ne s'en lassait pas compter et répliquait pas Stumpf qui se heurtait à Marlaz (21e). Les Luxembourgeois prenaient confiance. Mieux même, ils trouvaient la faille dans la défense adverse. Stolz se jouait du flanc gauche du Legia et son service arrivait dans les pieds de Couturier dont la reprise accrobatique surprenait Marlaz (0-1, 24e).



Passeur sur le premier but puis accroché dans le rectange sur le penalty, Dominik Stolz, qui s'impose devant Chris Phillips, a été déterminant. Photo: Michał Wielgus

Le Legia en infériorité numérique



La joie dudelangeoise était de courte durée. Un ballon perdu stupidement dans l'axe par Kruska était mis à profit par Kucharczyk qui décalait Carlitos qui trompait de près Joubert (1-1, 27e). Le capitaine du F91 était encore décif sur une frappe de Kucharczyk(41e). Les dernières minutes de cette première mi-temps étaint dudelangeoises. Alors que Couturier était proche de signer son deuxième but de la soirée (32e), le Legia se retrouvait en infériorité numérique à la suite de l'exclusion d'Astiz (44e) à la suite d'une faute sur Stumpf qui s'était ouvert le chemin du but.



A dix et face à un F91 bien organisé, la tâche des champions de Pologne s'annonçait délicate. Dudelnange gérait le match même si Carlitos était tout près de mettre à pofit une perte de balle de Prempeh (56e) mais Joubert était attentif. Il en fallait plus déstabilier les joueurs de la Forge du Sud qui allaient à nouveau prendre les devants. Stolz était déséquilibré dans la surface de réparation par Szymańnski et Turpel, qui venait de doubler Stumpf ne sa faisait pas prier pour inscrire son deuxième but de la campagne (1-2, 62e). L'international luxembourgeois était proche de doubler l'avance des siens mais sa tentative de lob manquait de précision (75e).

Pokar (86e) semait encore le trouble au coeur de la défense du Legia. Dudelange s'imposait logiquement 2-1. Un bel exploit digne de celui réalisé en juillet 2012 quand les Dudelangeois avient éliminé Salzbourg (1-0, 3-4) de la scène européenne. Toppmöller et ses hommes ont fait la moitié du chemin, il reste à confirmer ces excellentes dispositions dans une semaine sur la pelouse du stade Josy Barthel à l'occasion de la manche retour.



Les Dudelangeois à la fête. Le F91 a logiquement pris la mesure du Legia. Photo: Michał Wielgus

Legia Varsovie - Dudelange 1-2

Stade Wojska Polskiego, arbitrage de M. Özkahya (TUR) assisté par MM. Kan et Yemisken. Mi-temps: 1-1.

Evolution du score: 0-1 Couturier (24e), 1-1 Carlitos (27e), 1-2 Turpel (62e).



Cartons jaunes: Cafu (37e) au Legia; Jordanov (64e), Schnell (66e) à Dudelange.



Carton rouge: Astiz (44e, accroche Stumpf qui filait au but) au Legia.

Corners: 4 (2+2) pour le Legia; 5 (4+1) pour Dudelange.



LEGIA VARSOVIE: Malarz (cap); Wieteska, Astiz, Pazdan; Cafu (46e Kanté), Philipps, Maczynski, Szymanski (65e Zyro); Nagy, Kucharczyk, Carlitos (82e Hołownia).

Joueurs non utilisés: Cierzniak, Eduardo, Radovic, Michalak.

Entraîneur: Aleksandar Vukovic.

DUDELANGE: Joubert (cap); Jordanov, Schnell, Prempeh, El Hriti; Cruz (73e Poka), Couturier (80e Perez), Kruska, Sinani, Stolz; Stumpf (58e Turpel).



Joueurs non utilisés: Frising, Malget, Kenia, Yéyé.

Entraîneur: Dino Toppmöller