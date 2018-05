Victoire pour Carlson dans les arrêts de jeu

La journée de samedi n'a pas été spécialement propice aux Luxembourgeois à l'étranger. Jeff Saibene et son FC Thoune ont toutefois fait fort en prenant un point au FC Bâle alors que Lars Gerson est sortiblessé. Ce dimanche, Aurélien Joachim et le Lierse ont subi leur premier revers de la saison. Mario Mutsch et Saint-Gall ont pris un point à Berne.