Sport 2 min.

Vers une nouvelle fusion de clubs dans la capitale

Deux des clubs de football de la Ville de Luxembourg, les Blue Boys Muhlenbach et le RM Hamm Benfica, réfléchissent depuis plusieurs semaines à ne plus faire qu'une seule entité. Il ne reste plus qu'à convaincre les membres des deux associations pour un «mariage» prévu lundi.

(DH) - La crise sanitaire peut avoir des répercussions insoupçonnées. Notamment dans le domaine du sport. C'est en effet la crise du covid-19, qui a affecté toutes les ressources des clubs et des associations, qui a servi d'accélérateur aux négociations entre les Blue Boys Muhlenbach et le RM Hamm Benfica. Les deux clubs de football de la capitale pourraient constituer prochainement une seule et même entité. Une condition toutefois, que les membres des deux associations votent en faveur du projet avant que la FLF n'entérine cette décision lundi.

«J'ai informé la fédération que la pandémie de covid-19 avait conduit à une situation exceptionnelle», commente Marc Theisen, l'avocat représentant les intérêts des deux clubs et ancien président du COSL. Alors que la date butoir convenue par la FLF arrivait à terme ce vendredi, cette dernière a prolongé le délais de 48 heures pour permettre aux deux clubs de récolter le vote - par correspondance - de leurs membres avant de présenter un dossier complet au conseil d'administration de la fédération.

Les fusions dans la capitale 1923: CA Spora Luxembourg (Sporting Luxembourg et Racing Luxembourg) 1925: Union Sportive Luxembourg (USHollerich/Bonnevoie et Jeunesse Sportive Verlorenkost) 1986: RM 86 Luxembourg (Rapid Neudorf et Mansfeldia Clausen) 2001: FC Alliance 01 Luxembourg (Aris Bonnevoie et CS Hollerich) 2001: CEBRA FC Cessange/Bracarense Grund (Progrès Cessange et Bracarense Grund) 2004: FC RM Hamm (RM 86 Luxembourg et FC Hamm) 2005: Racing Football Club Union Luxembourg (Union Sportive, CA Spora et Alliance 01) 2006: FC RM Hamm Benfica (RM Hamm et Benfica Luxembourg)

Toutes les conditions, à ce jour, semblent réunies. La FLF pourrait donc officiellement annoncer la fusion ce 18 mai. Le club né de cette nouvelle fusion, la neuvième dans la capitale pour ce qui est du football, évoluera parmi l'élite la saison prochaine, le club de Muhlenbach ayant débuté la saison en BGL Ligue. Après le coup de sifflet final de la compétition, le 28 avril, les Blue Boys ont terminé lanterne rouge alors que le RMHB a terminé la saison en Promotion d'Honneur à la sixième place.

