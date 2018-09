L'épreuve du contre-la-montre, dont le titre sera décerné ce mercredi à Innsbruck, offre un duel entre le Néerlandais Tom Dumoulin, tenant du titre, et l'Australien Rohan Dennis sur la distance de 52,5 kilomètres.

Vers un duel Dumoulin-Dennis, Jungels en embuscade

(ER/AFP) - Tom Dumoulin, la référence de la discipline, doit compter avec son rival déclaré, qui n'est jamais monté sur le podium des Mondiaux. Mais Dennis, vainqueur des deux chronos de la Vuelta avant d'abandonner pour mieux préparer le rendez-vous, est l'homme en forme du moment.

La clé de l'épreuve? Un effort de quinze minutes environ pour grimper le Gnadenwald, une côte de 4,9 kilomètres située au 30e kilomètre du parcours à la sortie de la bourgade de Wattens. La pente (7,1 % en moyenne) est plus accentuée encore dans la première partie, avec des passages à 13 et 14 %.

Le profil avantage plutôt Dumoulin, vainqueur d'un chrono encore plus sélectif, dans le Pays basque, à la fin du Tour de France. Le Néerlandais, sacré l'an dernier à Bergen en Norvège, s'accommode de tous les parcours. Mais les Mondiaux arrivent à la fin d'une saison exigeante pour lui, marquée par ses deux deuxièmes places au Giro et au Tour, à chaque fois derrière un Britannique. Et à propos des Britanniques, ni Chris Froome, le lauréat du Giro, ni Geraint Thomas, qui a fait de même au Tour de France, ne sont présents.



«Un top 10 au minimum»

Dennis, lui, a réussi un quasi sans-faute en 2018. Il s'est imposé dans tous les chronos à la double exception du contre-la-montre en côte du Tour de Romandie (7e) et de celui couru en ouverture du Giro à Jérusalem, où il a lâché 2 secondes à Dumoulin. Le champion d'Australie s'est repris ensuite sur une distance plus longue alors que Dumoulin (3e) payait en partie ses efforts consentis en montagne.

«Gagner un titre mondial est l'un des grands objectifs de ma carrière même si je n'y parviens qu'une seule fois», annonce le champion d'Australie, ex-détenteur du record de l'heure. «C'est quelque chose que j'ai toujours voulu et je me suis préparé spécifiquement pour ce contre-la-montre d'Innsbruck».



«Dumoulin et Dennis sont les favoris mais derrière eux, tout est ouvert», avance Bob Jungels, tout auréolé de sa médaille d'or conquise dimanche dans le chrono par équipes avec ses équipiers de la Quick-Step. Le moral est au zénith pour le champion national qui espère tirer son épingle du jeu sur un parcours atypique.



«C'est toujours difficile de définir ses ambitions avant un contre-la-montre mais j'espère obtenir au minimum un top 10. Les sensations sont bonnes et physiquement je suis où je voulais être. Quant au circuit, il pourrait me convenir avec cette montée qui intervient dans la seconde partie», estime Jungels.

