Venus Williams de retour à Kockelscheuer

La 26e édition du BGL BNP Paribas Luxembourg Open s'ouvre ce samedi à Kockelscheuer. En têtes d'affiche, on retrouvera la Tchèque Petra Kvitova, mais aussi la tenante du titre Misaki Doi et les blondes Caroline Wozniacki et Eugenie Bouchard. Côté luxembourgeois, Eléonora Molinaro, Laura Correia (en qualifications) et la n°1 Mandy Minella honorent le tournoi de leur présence.