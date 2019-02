Le titre d'Atlanta, la nouvelle formule de la phase finale ou encore les chances de New York City, coup de projecteur sur la 24e saison qui débute ce samedi 2 mars en compagnie de Matthias Van Halst, responsable du contenu francophone de la Major League Soccer.

Sport 1 6 min.

Van Halst: «Chanot doit être un leader de New York City»

Eddy RENAULD «Le départ de Villa est un coup dur pour City»

Le titre d'Atlanta, la nouvelle formule de la phase finale ou encore les chances de New York City, coup de projecteur sur la nouvelle saison qui débute ce samedi 2 mars en compagnie de Matthias Van Halst, responsable du contenu francophone de la Major League Soccer.

Matthias, la saison dernière, Atlanta a décroché le titre après seulement deux ans d'existence, cette franchise était-elle programmée pour gagner?



Les responsables ont fait les bons choix au bon moment. Sur le plan sportif, ils ont été chercher des joueurs dans la force de l'âge qui devaient faire le lien entre l'Amérique du Sud et l'Europe, Miguel Almiron est le meilleur exemple (le Paraguayen de 25 ans a été transféré cet hiver à Newcastle) mais aussi Josef Martinez qui n'a pas réussi en Suisse ni en Italie sans oublier l'entraîneur «Tata» Martino. L'ancien coach du FC Barcelone est parvenu à créer une certaine harmonie entre tous ces joueurs que ce soit sur le terrain et sur le banc. Atlanta a tiré profit de sa situation. En partant de zéro, le club a pu recruter les joueurs et l'entraîneur qu'il désirait.

Cette équipe a-t-elle les arguments pour reconduire son titre?

Atlanta a perdu Almiron mais a pu recruter Gonzalo «Pity» Martinez, joueur sud-américain de l'année 2018, il arrive en droite ligne de River Plate où il est un véritable héros après avoir été l’artisan de la victoire du club en finale de la Copa Libertadores 2018 contre Boca Juniors. La grande inconnue concerne le nouveau coach. Après le départ de Martino (nouveau sélectionneur du Mexique), Atlanta a recruté Frank de Boer. Comment va se passer le choc culturel pour le Néerlandais? Il va débarquer avec d'autres méthodes, il faudra voir comment les joueurs vont s'adapter à cela, comment la transition va se passer? Ce sera forcément différent sans pour autant être moins bien. C'est une grande inconnue.



Quels sont les outsiders d'Atlanta?

Les New York Red Bulls font partie des équipes à suivre, cette équipe a tout de même terminé première du classement de la saison régulière. C'est une formation qui n'aligne pas de grande vedette mais qui mise avant tout sur un collectif bien huilé avec quelques jeunes de talent. Cette formation a une année de plus et l'entraîneur Chris Armas, qui est arrivé en cours de saison dernière, a amené une plus-value. Ce sera intéressant de voir ce qu'il va pouvoir faire après avoir pris part à la préparation complète. Kansas City est aussi une équipe intéressante qui joue ces dernières années les premiers rôles. De manière générale, il n'y a aucune équipe du top qui a recruté de grands noms comme l'an dernier LA Galaxy avec Zlatan Ibrahimovic. Il ne faut pas s'attendre à un gros bouleversement de la hiérarchie. En MLS, c'est toujours difficile de confirmer d'une année à l'autre et chaque équipe peut battre tout le monde. Les pronostics sont particulièrement risqués.

Au niveau des forces en présence, y a-t-il une conférence qui est plus forte que l'autre?

C'est assez difficile de comparer. Par exemple, les favoris de l'année 2019, New York et Atlanta, sont à l'Est mais derrière j'ai le sentiment que les équipes de l'Ouest sont mieux armées comme les deux clubs de Los Angeles qui ont connu la saison dernière quelques remous mais qui ont recruté des éléments de qualité. Des équipes de bas de tableau comme Colorado et Minnesota se sont également renforcées. Pour caricaturer, je dirais qu'on va retrouver l'Est en tête de la hiérarchie et dans le bas du classement.



Un petit mot sur l'autre équipe de New York. City a connu une trêve agitée. Peut-on parler de nouveau départ?

Ce n'est pas un nouveau départ car l'entraîneur Domènec Torrent était déjà présent l'an dernier suite au départ de Patrick Vieira, mais c'est vrai que 2019 pourrait être une saison de transition puisque David Villa n'est plus là. Il faut aussi reconnaître que la seconde partie de la saison 2018 n'a pas été extraordinaire. Les deux clubs new-yorkais ont changé de coach à la même période et au final, cela s'est mieux passé pour le Red Bulls. Il y a donc une certaine pression et l'absence de Villa est un coup dur pour le club. De nombreux équipiers s'appuyaient sur lui, il avait la qualité de rendre ses équipiers meilleurs. Quel joueur va reprendre ce rôle de leader? Si cela ne se passe pas comme il l'espère, City pourrait se retrouver en milieu de tableau. Une situation à laquelle le club n'est pas du tout habitué. Comment le groupe va-t-il réagir dans ce cas? Quelle sera la réaction des dirigeants?

Maxime Chanot peut-il reprendre ce rôle de leader même s'il n'occupe pas le même rôle sur le terrain?

Dans le vestiaire, Maxime Chanot doit être un leader de l'équipe, il connaît le club, il joue depuis quelques saisons en MLS, c'est un joueur important pour City. Il doit être le relais du coach et maintenir le groupe uni, l'international luxembourgeois a les qualités pour le faire. Il pourrait l'être aussi sur le terrain, le Roumain Alexandru Mitrita est censé reprendre la place de Villa, mais il va découvrir la compétition et n'a pas le même charisme que l'Espagnol. Il y a aussi Maximiliano Moralez mais va-t-il prendre ses responsabilités? Il n'a pas encore les épaules suffisamment larges et puis comment va-t-il réagir face aux attentes placées en lui?

L'année 2019 est marquée par une modification de la phase finale (les play-offs se dérouleront sur une seule rencontre). Quel est le but recherché?



Cela va être plus intéressant car cela va durer moins longtemps. Cela va donner un avantage plus net aux équipes qui sont les mieux classées à la fin de la saison régulière car elles auront l'avantage de jouer à domicile. La qualification va se jouer en un seul match. Par le passé, le match aller dans les play-offs a souvent été ennuyeux et j'ai le sentiment que la formule commençait à se fatiguer un peu. On va la redynamiser avec ce nouveau format. Sur un match, tout est possible, encore plus que sur une confrontation aller-retour. En football, contrairement à d'autres sports américains, l'avantage du terrain est un peu plus perfectible et cela favorise la meilleure équipe et l'idée est que le meilleur gagne. L'autre idée derrière cette réforme est de rendre la saison régulière plus importante.



L'ouverture de la saison régulière est programmée ce samedi 2 mars. New York City se déplacera du côté d'Orlando pour y défier les Lions avant d'enchaîner par deux rencontres à domicile au Yankee Stadium: le 10 mars contre le D.C. United de Wayne Rooney et le 17 mars contre le Los Angeles FC.

Pour le dernier match de la saison régulière, programmé le dimanche 6 octobre, New York se déplacera sur le terrain de Philadelphia.



Les dix derniers champions

2018: Atlanta

2017: Toronto

2016: Seattle

2015: Portland

2014: Los Angeles Galaxy

2013: Kansas City

2012: Los Angeles Galaxy

2011: Los Angeles Galaxy

2010: Colorado

2009: Salt Lake City

Les équipes les plus titrées

1. Los Angeles Galaxy 5 (2002, 2005, 2011, 2012, 2014)

2. DC United 4 (1996, 1997, 1999, 2004)

3. Houston Dynamo 2 (2006, 2007)

. Sporting Kansas City 2 (2000, 2013)

. San Jose Earthquakes 2 (2001, 2003)