Van der Breggen écrase la course dames

Un gouffre, qui s'est chiffré en minutes, a séparé Anna van der Breggen de ses rivales dans la course dames des championnats du monde de cyclisme. Les Luxembourgeoises n'ont pas terminé la course.

(AFP) - Un gouffre, qui s'est chiffré en minutes, a séparé la Néerlandaise Anna van der Breggen de ses rivales dans la course dames des championnats du monde de cyclisme, samedi, sur l'éprouvant circuit d'Innsbruck (Autriche).

Championne olympique en titre, «VDB» a survolé la course, qui a dépassé le cap des 150 kilomètres. Elle a relégué sa suivante, l'Australienne Amanda Spratt, à plus de trois minutes et demie.

Le public d'Innsbruck a dû attendre plus de cinq minutes après l'arrivée de van der Breggen pour voir l'Italienne Tatiana Guderzo décrocher la médaille de bronze. Et plus de... sept minutes pour le premier peloton.



«Je ne connaissais pas les écarts»

«Je ne connaissais pas les écarts», a déclaré la nouvelle championne du monde, en larmes après l'arrivée. «On a eu quelques doutes au départ mais, quand j'ai vu l'opportunité, je suis partie et j'ai poursuivi l'effort».

Sous le soleil autrichien, la Néerlandaise a tué le suspense bien avant la dernière heure de course. Après être sortie du peloton à 42 kilomètres de l'arrivée, dans la principale difficulté du parcours à escalader à trois reprises, elle a gommé l'écart de plus d'une minute la séparant du groupe de tête pour se détacher aussitôt.

Spratt, la dernière à garder le contact, a fini par lâcher prise 2 kilomètres plus loin. L'Australienne, 31 ans, a décroché sa première médaille dans la course en ligne des Mondiaux remportée l'an passé par une autre Néerlandaise, Chantal Blaak.

La démonstration des Pays-Bas

Les Pays-Bas ont effectué une nouvelle démonstration, quatre jours après avoir raflé les trois places du podium dans le contre-la-montre individuel. Avec, cette fois, Van der Breggen deuxième derrière Annemiek van Vleuten, qui a chuté samedi dans la première partie de course.

«VDB», qui est âgée de 28 ans, a dominé la saison des courses d'un jour. La jeune femme a enlevé au printemps quatre courses d'un jour labellisées WorldTour, les versions féminines des Strade Bianche, du Tour des Flandres, de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège. Mais des courses par étapes, notamment le Giro féminin en 2015 et 2017, figurent également à son palmarès.

A Innsbruck, sa supériorité s'est avérée écrasante dès lors que la sélection néerlandaise devait jouer sa carte. Le temps d'une course, le cyclisme s'est cru revenu à l'époque de Jeannie Longo, la championne française cinq fois victorieuse de la course en ligne entre 1985 et 1995, qui surclassait ses rivales sur les circuits sélectifs.



Les deux Luxembourgeoises Claire Faber et Anne-Sophie Harsch n'ont pas terminé la course.