Van Avermaet et Laporte débloquent leur compteur

Les Luxembourgeois dans le peloton

(ER/AFP) - Le Belge Greg Van Avermaet (CCC) a signé son premier succès de l'année en s'imposant sur la 3e étape du Tour de Valence. Sur l'Etoile de Bessèges, c'est le Français Christophe Laporte (Cofidis) qui a dominé l'emballage final ce vendredi à La Calmette.

Comme la veille, la 2e étape de l'Etoile de Bessèges qui reliait Saint-Geniès-de-Malgoirès et La Calmette sur 154 km s'est jouée au sprint et a permis à Laporte de fêter son premier succès de l'année 2019. Le sprinter de la Cofidis n'avait plus gagné depuis le mois de juin 2018 quand il avait remporté la 1re étape du Tour de Luxembourg qui était arrivée à Hesperange.



Laporte, qui a dominé son compatriote Clément Venturini (Ag2r) et le Belge Enzo Wouters (Lotto), s'empare du maillot corail de leader du classement général, que détenait Bryan Coquard (Vital Concept).

Comme la veille, les Luxembourgeois ont terminé au coeur du peloton: Tom Wirtgen a fini 68e, Ben Gastauer 97e et Alex Kirsch 108e. Au général, le trio accuse un retard de 10" sur le leader avant la 3e étape qui se disputera autour de Bessèges sur une boucle de 158 km.



Van Avermaet en costaud, Ries en retrait



La troisième étape disputée sur 191 km entre Quart de Poblet et Chera a permis à Greg Van Avermaet de décrocher sa première victoire en 2019. Le champion olympique a devancé au sprint l'Italien Matteo Trentin (Mitchelton), vainqueur la veille, et l'Espagnol Luis Leon Sanchez (Astana) alors que le Champion du monde Alejandro Valverde (Movistar) a terminé à la 4e place.

Michel Ries a pris la 99e place à 7'41". Au général, le jeune Luxembourgeois de Kometa (20 ans) pointe au 88e rang à 8'55" du leader norvégien Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) qui a conservé la tête du classement. L'Espagnol Ion Izaguirre (Astana) et le Belge Dylan Theuns (Bahrain) sont 2e et 3e à respectivement 5" et 8".

Ce samedi, la 4e et avant-dernière étape de 188 km s'annonce décisive pour le classement général, avec deux cols de 2e catégorie, un de première catégorie et une arrivée en côte, à Alcala-Alcossebre.