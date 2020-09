Le coureur belge de l'équipe Jumbo a remporté ce mercredi la 5e étape courue sur 183 km entre Gap et Privas où Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a conservé le maillot jaune.

Van Aert s'offre un deuxième succès sur le Tour

Le coureur belge de l'équipe Jumbo a remporté ce mercredi la 5e étape courue sur 183 km entre Gap et Privas où Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a conservé le maillot jaune.

(AFP) - Vainqueur d'étape à Albi lors du Tour 2019, Wout Van Aert a remis le couvert ce mercredi lors de la 5e étape, le vainqueur de Milan-Sanremo 2020 a dominé le sprint en devançant au sprint le Néerlandais Cees Bol (Sunweb) et l'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step). Ce dernier s'est consolé en endossant le maillot vert du classement par points au détriment du Slovaque Peter Sagan (4e) au terme des 183 kilomètres.

«C'était un final compliqué», a estimé Van Aert, «mais c'est peut-être l'étape la plus facile depuis que je suis pro, il n'y a pas eu d'échappée. Je savais que cette étape pouvait me convenir. Je suis heureux d'avoir eu cette opportunité». «Maintenant, j'ai ma victoire d'étape, je vais travailler d'autant plus fort pour mes leaders», a souri l'ancien spécialiste du cyclo-cross.

Quant à Bob Jungels, qui a assuré le tempo en tête de course durant la journée, il a rallié l'arrivée avec un retard de 3'29'' (109e). Il occupe la 58e place du général à 15'54'' de son équipier Alaphilippe.

Le peloton a roulé longtemps à sa main après un début de Tour trépidant et une première incursion dans les Alpes. De Gap à Privas, les coureurs du Tour ont observé une trêve, sans aucune échappée, sur quelque 160 kilomètres, un phénomène rarement observé ces dernières années.

Pour trouver trace d'une étape sans la moindre échappée, hormis le défilé du dernier jour sur les Champs-Elysées, il faut remonter, selon les statisticiens du Tour, au... siècle dernier, lors de la grève des coureurs du Tour 1998 sur la route d'Aix-les-Bains.

Cette fois, la course s'est animée après avoir franchi le Rhône, à l'approche d'un secteur affrontant le vent de côté. Mais un nouveau changement de cap, vent de face, a ralenti l'allure et a permis à l'Equatorien Richard Carapaz, un temps distancé sur crevaison, de rentrer.

Une brutale accélération de l'équipe d'Egan Bernal à 8 kilomètres de l'arrivée, qui a servi d'alerte pour Thibaut Pinot, mal placé, a donné le ton à un final intense qui a sorti du jeu plusieurs sprinteurs (Viviani, Colbrelli) pour la victoire.

Van Aert, qui est âgé de 25 ans, a remporté la 16e victoire de sa carrière professionnelle sur route, la 5e depuis la reprise des compétitions et le début août. Ce jeudi, la 6e étape, longue de 191 kilomètres, se conclut par le col inédit de la Lusette classé en première catégorie et prolongé par une montée en pente douce vers l'Aigoual à l'altitude de 1.560 mètres.

