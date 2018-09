Valverde récidive, Molard reste en rouge

Le match amical entre la sélection A luxembourgeoise et l'Arminia Bielefeld (2e Bundesliga), entraîné par Jeff Saibene, se jouera finalement sur la pelouse du Josy Barthel, et non dans le stade Alphonse Theis à Hesperange. La date et l'horaire du match restent par contre inchangés: ce mardi 4 septembre à 19 heures.