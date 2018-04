La victoire de Julian Alaphilippe, mercredi sur la Flèche Wallonne, a redonné le moral aux adversaires d'Alejandro Valverde qui tentera tout de même d'enlever ce dimanche Liège-Bastogne-Liège pour la cinquième fois de sa carrière et rejoindre au palmarès de l'épreuve Eddy Merckx.

Valverde pour égaler Merckx, la Quick-Step pour finir en beauté

La victoire de Julian Alaphilippe, mercredi sur la Flèche Wallonne, a redonné le moral aux adversaires d'Alejandro Valverde qui tentera tout de même d'enlever ce dimanche Liège-Bastogne-Liège pour la cinquième fois de sa carrière et rejoindre au palmarès de l'épreuve Eddy Merckx.

(ER/AFP) - Julian Alaphilippe a donc mis fin à la domination d'Alejandro Valverde sur le chemin des Chapelles en décrochant mercredi la 82e édition de la Flèche Wallonne. Le Français a parachevé de manière impressionnante le travail de ses équipiers - Philippe Gilbert et Bob Jungels en tête - pour placer son attaque décisive à 300 m de la ligne. «Je veux profiter de ma victoire aujourd'hui. Mais, oui, je suis motivé pour Liège, je ferai le maximum», a annoncé le coureur de Montluçon.

Alpahilippe sera bien évidemment un des hommes à suivre sur les routes des provinces de Liège et Luxembourg mais les hommes de Patrick Lefevere peuvent aussi jouer la carte de Bob Jungels. Que ce soit à l'Amstel Gold Race ou sur la Flèche, le Luxembourgeois a fait le job. Le tracé long et usant de la Doyenne (258,5 km) correspond à ses qualités. Le Luxembourgeois devrait passer à l'offensive bien avant la côte d'Ans.



Et en cas d'échec, la Quick-Step s'en remettra au punch d'Alaphilippe pour revivre pareil scénario que mercredi. Malgré sa défaite, Valverde conserve le moral et reste bien évidemment le favori principal à sa succession: «Je ne gagne pas toutes les courses mais je suis en très bonne forme. Cela dit, j’ai fait une erreur mercredi. Sur le moment, je ne m’en suis pas rendu compte mais c’est clair en regardant les images dans la soirée. J’ai mis trop de temps à réagir quand Julian a fait son effort. Avec un autre coureur, je pense que c'était possible de revenir, avec Julian, non. Je suis parti de trop loin».



Battu sur la Flèche, Alejandro Valverde est bien décidé à relever la tête. Photo: Serge Waldbillig

Derrière ce duo, les postulants sont nombreux à commencer par les duettistes de l'équipe Lotto, les Belges Tiesj Benoot et Tim Wellens sans oublier l'expérimenté Jelle Vanendert (33 ans), troisième à Huy. Vincenzo Nibali a marqué les esprits en milieu de semaine. Le «Requin» de Messine est coutumier de ce type d’assauts: la méthode n’a pas payé à Huy, mais elle a parfaitement fonctionné à San Remo pour déjouer les sprinteurs, il y a quelques semaines. Et le coureur italien a fait de la Doyenne son objectif de cette première partie de saison avant de se braquer sur le Tour de France et les Championnats du monde d'Innsbruck.



L'Australien Michael Matthews, cinquième au sommet de Huy, fait partie des hommes à suivre au même titre que Romain Bardet. L'équipier de Ben Gastauer s'est rassuré sur la Flèche: «Les sensations étaient plutôt bonnes, c'est ce que je retiens avant Liège. J'ai ma petite idée, j'espère pouvoir la mettre en pratique dimanche». Toujours dans la catégorie des outsiders, on suivra avec intérêt les leaders d’Astana, Jakob Fulsang et Michael Valgren mais également Roman Kreuziger. A 31 ans, le Tchèque de la formation Mitchelton a retrouvé son niveau après une année 2017 délicate.

Par contre, d'autres garçons vont aborder ce dernier rendez-vous printanier avec le couteau sous la dent. Décevante sur ces Ardennaises 2018. la formation Sky se doit de montrer un tout autre visage. Michal Kwiatkowski a fait de Liège un rendez-vous incontournable mais le Polonais semble à la peine sur les classiques cette année malgré ses succès au Tour d'Algarve et sur Tirreno. Le Néerlandais Wout Poels, victorieux en 2016 constitue une alternative mais depuis son abandon à Paris-Nice, il n'affiche que deux jours de course: abandon à l'Amstel et une 64e place à Huy. A noter que pour la première fois de sa carrière Geraint Thomas sera au départ de Liège.

Dylan Teuns attendait beaucoup de la Flèche Wallonne. Le Belge de la BMC a calé dans le mur (30e à plus d'une minute): «J’étais en bonne position dans la dernière montée mais j’ai complètement explosé. Je n’avais absolument pas les jambes que j’aurais dû avoir». Enfin que penser de Dan Martin, vainqueur en 2013 et encore deuxième l'an dernier? Depuis son arrivée au sein de la formation UAE, l'Irlandais semble à la peine à l'image de sa 61e place en milieu de semaine. Dans ces conditions, on le voit mal inverser la tendance.



Les lauréats de la Flèche Wallonne 2018: Anna van der Breggen et Julian Alaphilippe. La Néerlandaise et le Français seront encore à l'affiche ce dimanche. Photo: Serge Waldbillig

Dames: Anna van der Breggen vise le doublé

Lauréate mercredi de la Flèche, comme en 2017, 2016 et 2015, Anna van der Breggen tentera à nouveau de confirmer sa suprématie sur les Ardennaises. La Néerlandaise, qui avait remporté la première édition de la Doyenne l'an dernier, a les moyens de s'offrir le doublé Flèche-Liège en 2018. Elle pourra compter sur le soutien de ses partenaires de Boels-Dolmans. L'équipe néerlandaise, qui a également remporté l'Amstel Gold Race Ladies grâce à la championne du monde Chantal Blaak, affiche déjà 10 victoires depuis le début de saison.

Du côté des Luxembourgeoises, Christine Majerus, qui n'a plus couru depuis le 8 avril, ne sera pas au départ de Bastogne tout comme Chantal Hoffmann (Lotto). A l'instar de l'an dernier, le tracé proposé aux filles sera identique soit 135,5 km dont les 45 derniers km similaires à ceux des hommes.