Michael Valgren a surpris les favoris dans les derniers kilomètres pour remporter en solitaire la 73e édition du Circuit Het Nieuwsblad. Le Danois de l'équipe Astana a devancé Lukasz Wisniowski et Sep Vanmarcke.

Sport 1 3 min.

Valgren en finisseur, Drucker et Kirsch se sont montrés

Michael Valgren a surpris les favoris dans les derniers kilomètres pour remporter en solitaire la 73e édition du Circuit Het Nieuwsblad. Le Danois de l'équipe Astana a devancé Lukasz Wisniowski et Sep Vanmarcke.

(CN/ER) - Valgren (26 ans), qui faisait partie d'un groupe de 12 attaquants, succède au Belge Greg Van Avermaet victorieux des deux éditions précédentes. Le Danois a profité de la supériorité numérique de son équipe pour fausser compagnie à ses compagnons d'échappée à deux bornes de l'arrivée. Trois coureurs d'Astana figuraient dans le groupe de tête.

«Il y avait plusieurs coureurs très rapides dans le groupe de tête. Mon équipier Gatto mais aussi des gars comme Van Avermaet, Van Aert ou Colbrelli. Il fallait donc attaquer pour éviter un sprint», a expliqué Valgren après le sixième succès de sa carrière, sans doute le plus beau. Sous l'impulsion de Vanmarcke, un groupe de douze hommes s'est détaché dans la Mur de Grammont, à une dizaine de kilomètres de la ligne.

Parmi eux figurait notamment le Belge Wout Van Aert, triple champion du monde de cyclo-cross. A 23 ans, le jeune homme ne cache plus ses ambitions sur la route. Il a démontré samedi de belles dispositions dans les monts et sur les pavés. Ce succès de Valgren mettra un peu de baume au coeur des coureurs de la formation Astana, qui rencontre actuellement d'importantes difficultés financières.

Jempy Drucker n'a pas ménagé sa peine pour placer son leader Van Avermaet dans les bonnes conditions à l'attaque du Mur de Grammont, avant-dernière difficulté de la course. Le Luxembourgeois, victime d'une crevaison à 57 km de l'arrivée, s'est porté en tête dans Grammont avant de laisser les hommes forts en découdre entre eux.

«Je suis satisfait de mes sensations, pendant plus de 100 km Küng et moi avons contrôlé les coureurs qui essayaient de sortir. Dans le final, Roelandts devait assurer le tempo mais comme il n'était pas bien du tout, j'ai pris le relais jusqu'au pied du mur, le but était d'aborder le plus vite possible le mur et de permettre au groupe des favoris de s'échapper, cela a presque réussi», a expliqué le Luxembourgeois de la BMC.

Drucker s'est finalement classé 30e à 12'' du vainqueur du jour. Alex Kirsch finit 35e dans le même groupe que son compatiote. A l'instar de son équipe WB-Aqua Protect, le Luxembourgeois dresse un bilan positif de la journée.

Alex Kirsch: «Le vent de face a neutralisé la course»

C'était décidément le jour du Danemark dans les berg flamands puisque un peu plus tôt dans la journée, Christina Siggaard (Team Virtu Cycling) s'était imposée chez les dames en devançant Alexis Ryan (Canyon-SRAM Racing) et Maria Giulia Confalonieri (Valcar PBM) au terme de 122 kilomètres de course entre Gand et Meerbeke.

Christine Majerus, qui a dépanné sa leader en lui prêtant son vélo, a fini 46e à 1'32''. La Cessangeoise, qui effectuait son retour à la compétition, s'est également montrée à son avantage puiqu'elle est passé à l'attaque dans un groupe de neuf filles à un vingtaine de kilomètres du but mais sans succès.

Problems on "De Muur"!? Just change bikes. @C_Majerus your the best! Thank you! — Chantal Blaak (@ChantalBlaak) February 24, 2018

Ardèche: Bardet en solitaire, Jungels 38e

Le Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale) a remporté en solitaire, samedi, la Classic de l'Ardèche au terme d'un parcours de 200,2 kilomètres autour de Guilherand-Granges.

Il a devancé de 46 secondes l'Allemand Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) et de 56 secondes le Français Lilian Calmejane (Direct Energie), 3e après avoir réglé le sprint des premiers poursuivants.

Agé de 27 ans, Bardet, 3e du dernier Tour de France, faisait sa rentrée après une indisponibilité de trois semaines en raison d'une blessure à la main gauche à la suite d'un accident domestique.



Bob Jungels (Quick-Step) a fini 38e à 5', Laurent Didier (Trek-Segafredo) 103e à 13'21''.