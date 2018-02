Le scénario de la course, les soucis de Roelandts, la prestation de l'équipe, Valerio Piva dresse le bilan du Nieuwsblad et préface le rendez-vous de Kuurne où le coureur luxembourgeois pourrait tirer son épingle du jeu.

Valerio Piva: «Une carte à jouer avec Drucker»

Eddy Renauld

Greg Van Avermaet n'est pas parvenu à décrocher un troisième succès sur le Nieuwsblad comme en 2017 et 2016. Le champion olympique et ses équipiers ont pourtant pris la course à leur compte mais les circonstances n'ont pas spécialement souri à la formation BMC. «L'équipe a été présente, on espérait un meilleur résultat mais c'est comme cela. On ne doit pas avoir de regrets», estime Piva.



Ce dimanche, les GVA, Drucker et autres auront l'occasion de prendre leur revanche sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne, sur un parcours davantage tracé pour les sprinteurs.