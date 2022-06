La sélection de Luc Holtz poursuit sa campagne de Ligue des Nations aux îles Féroé. Un adversaire que le Luxembourg n'a jamais battu.

Vaincre le signe féringien

L'équipe nationale grand-ducale a rejoint les îles Féroé en deux temps. Avec une escale norvégienne imprévue à Bergen où les joueurs ont dû prendre leur quartier pour une nuit en raison des contingences météorologiques qui ont empêché l'avion parti de Vilnius d'atterrir sur la courte piste de Vagar, cauchemar de tant d'équipes ces dernières années.

Une péripétie qui restera au rang d'anecdote si la sélection l'emporte face à un adversaire qu'elle n'a jamais battu. Un match amical disputé en 2010 (0-0) est venu rattraper les deux défaites de 2001, mais ces références éclairent encore moins que le classement mondial qui place aujourd'hui les insulaires 30 rangs derrière le Luxembourg.

Une première finale samedi?

Il y a 21 ans, Allan Simonsen entraînait les Féroïens. Le Ballon d'Or 1977 avait tapé dans l'œil d'Henri Roemer alors président de la FLF. Le successeur de Paul Philipp était tout trouvé. La réussite ne fut malheureusement pas de la partie et les forces en présence se sont équilibrées depuis. Peut-être même penchent-elles aujourd'hui en faveur du Luxembourg. Les qualités techniques sont plus présentes dans le groupe de Luc Holtz que dans celui d'Hakan Ericson mais quel sera leur poids dans une balance que la force athlétique locale viendra contester.

L'élan d'enthousiasme provoqué par le succès en Lituanie a installé le Luxembourg dans une bonne dynamique.

Ce quatrième chapitre entre les deux pays ressemble à un affrontement direct pour la deuxième place d'un Groupe 1 promis à la Turquie. La Lituanie a montré ses limites dans le match d'ouverture face à une équipe luxembourgeoise qui rêve de s'offrir une première «finale» samedi face aux Turcs dans un Stade du Luxembourg rempli jusqu'à la gueule.

L'élan d'enthousiasme provoqué par le succès en Lituanie a installé le Luxembourg dans une bonne dynamique. Luc Holtz ne devrait opérer que d'infimes changements dans son onze de base. Edvin Muratovic, touché au pied, pourrait faire l'impasse sur ce rendez-vous.

Olesen, la grosse cote

La titularisation de Gerson Rodrigues coule de source et la présence de l'incontournable Danel Sinani dans son périmètre devait une nouvelle fois constituer l'arme fatale du Luxembourg. Le sélectionneur aura le choix dans son animation. Maintenir une défense à quatre ou passer à trois avec Lars Gerson pour compléter le trident, voire Mathias Olesen dont l'entrée fracassante en Lituanie l'a rapproché d'une place de titulaire. Son impact dans les duels ne sera pas du luxe face à un adversaire encore plus physique que la Lituanie, mais quasiment meilleur dans tous les domaines.

L'embarras du choix qui s'offre au staff technique pourrait se réduire au fil de la campagne. Surtout si les organismes sont mis à rude épreuve et que les cartons jaunes viennent noircir le tableau. Le second match d'affilée sur un terrain synthétique ne ménagera pas les articulations. Les absences de Laurent Jans et d'Olivier Thill sont presque passées inaperçues en Lituanie. Elles pourraient refaire parler d'elles dans les prochains jours.

L'anticipation est toutefois mauvaise conseillère et il sera encore temps de penser à la Turquie une fois qu'aura retenti le coup de sifflet final de l'arbitre irlandais Rob Hennessy sur le coup de 22h40 ce mardi à Torshavn.

