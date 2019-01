Sur une voie de garage au FC Metz, Vahid Selimovic pourrait rebondir à Chypre. Le défenseur s'est envolé pour l'île ce lundi et devrait lier sa destinée avec l'Apollon Limassol en quête d'un défenseur central.

Vahid Selimovic vers l'Apollon Limassol

Christophe NADIN Sur une voie de garage au FC Metz, Vahid Selimovic pourrait rebondir à Chypre. Le défenseur s'est envolé pour l'île ce lundi et devrait lier sa destinée avec l'Apollon Limassol en quête d'un défenseur central.

L'Apollon Limassol est pressé. Le club est troisième au classement de l'élite chypriote et a besoin urgemment d'un défenseur. A la lutte pour le titre, le club a jeté son dévolu sur Vahid Selimovic en manque cruel de temps de jeu cette saison.

Le joueur de 21 ans, qui possède les nationalités luxembourgeoise et serbe, se voit offrir une chance de briller dans un club au parcours intéressant cette saison.

L'Apollon a joué l'Europa League cet été avant de se mêler à la course au titre avec l'APOEL et l'AEL en championnat. L'entraîneur s'appelle Sofronis Augousti. C'est l'ancien gardien de but d'un club qui compte trois titres nationaux. Le dernier en 2006.