Débarqué à Sandweiler à l'aube de la saison 2013-2014, Vitor Pereira ne rempilera pas pour une sixième saison au stade Norbert Hubsch. Il quittera le club classé dans le ventre mou de la Promotion d'Honneur à la fin du championnat actuel.

US Sandweiler: Vitor Pereira sur le départ

Jean-François COLIN Débarqué à Sandweiler à l'aube de la saison 2013-2014, Vitor Pereira ne rempilera pas pour une sixième saison au stade Norbert Hubsch. Il quittera le club classé dans le ventre mou de la Promotion d'Honneur à la fin du championnat actuel.

A l'été 2013, Vitor Pereira (39 ans), ex-joueur du FC Mamer et joueur-entraîneur à Mühlenbach, et auparavant professionnel au Portugal (Braga, Chaves, Moreirense, Uniao Leiria) avait succédé à la tête de l'USS à Pedro Resende.

Avec Pereira, c'est tout le staff, composé de Pedro Garcia et Paulo Gomes, qui s'apprête à quitter Sandweiler.

Sous la houlette de Pereira, Sandweiler a fini neuvième en 2014, dixième en 2015 et 2016, et septième en 2017. Le club est actuellement classé septième avec 30 points en Promotion d'Honneur et va vivre une fin de saison tranquille.