Carlo Tutucci n'est plus l'entraîneur de l'US Sandweiler. Le technicien de 46 ans a donné sa démission ce jeudi matin. L'adjoint Joao Almeida assure l'intérim. Le club espère trouver une solution pour la fin de semaine.

US Sandweiler: Carlo Tutucci jette l'éponge

Christophe NADIN Carlo Tutucci n'est plus l'entraîneur de l'US Sandweiler. Le technicien de 46 ans a donné sa démission ce jeudi matin. L'adjoint Joao Almeida assure l'intérim. Le club espère trouver une solution pour la fin de semaine.

«Je n'ai plus d'énergie. C'est vraiment fatigant.» A bout de souffle, Carlo Tutucci a mis fin à sa mission à l'US Sandweiler. Une aventure qu'il avait commencée en début de saison, succédant à Vitor Pereira parti à l'US Esch. «On a fait un très bon match dimanche (défaite 2-3 à Käerjéng) mais j'ai de nouveau vu des attitudes qui ne me plaisent pas à l'entraînement ce mardi. C'est une somme de petits détails qui me pousse à prendre cette décision. Je tiens à remercier le club pour sa confiance.»



Sandweiler occupe actuellement l'avant-dernière place synonyme de relégation avec huit points au compteur. Comme la lanterne rouge wormeldangeoise. L'US recevra Junglinster ce samedi dans le cadre de la 15e journée.