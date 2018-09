Le n°1 mondial et tenant du trophée Rafael Nadal a arraché sa qualification pour les demi-finales de l'US Open en venant à bout de l'Autrichien Dominic Thiem (n°9), après un combat de 4h49' en cinq sets 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4), 7-6 (5), mercredi à New York.

Sport 4 min.

US Open: Nadal s'en sort en cinq sets et 4h49' contre Thiem

(AFP). - Les deux hommes, qui ont bataillé jusqu'à plus de deux heures du matin, ont joué le match le plus long de l'édition 2018 du tournoi. Le Majorquin, en quête d'un quatrième trophée à Flushing Meadows et d'un 18e en Grand Chelem, sera opposé au n°3 mondial Juan Martin Del Potro pour une place en finale, comme il y a un an.

Thiem est entré dans la partie tambour battant. Après 24 minutes seulement, en pleine réussite - 13 coups gagnants pour 2 fautes directes -, il infligeait à l'Espagnol son premier 6-0 depuis mars 2017.

S'il a logiquement baissé de rythme ensuite, pendant que Nadal prenait lui ses marques, l'Autrichien a dans un premier temps payé sa fébrilité dans les moments cruciaux. Il a craqué une première fois alors qu'il servait pour rester dans le deuxième set, à 5-4. Une autre quand il servait cette fois pour mener deux manches à une (5-4). Encore une fois deux jeux plus tard, à 6-5. Enfin dans le quatrième set, dans lequel il a compté un break d'avance (3-1), a laissé filer trois balles de double break et n'a pas non plus converti une balle de 6-5, service à suivre.

Longtemps intraitable

Mais Thiem a corrigé le tir in extremis quand il s'est retrouvé à deux points de la défaite dans cette quatrième manche (6-5, 30-30), longue de plus d'1h20', qu'il a finalement arrachée au tie-break.

Et il s'est longtemps montré intraitable dans le set décisif, malgré les occasions obtenues par Nadal (deux balles de break à 2-2, 0-40 à 5-5).

Mais c'est Thiem qui, au bout de l'effort et de la nuit, a frappé un ultime smash très loin des limites du court, dans le jeu décisif.

Comme en 2017, le n°1 mondial affrontera Del Potro vendredi en demi-finales. Le grand Argentin s'est qualifié dans l'après-midi aux dépens de l'Américain John Isner (11e) (6-7 (5), 6-3, 7-6 (4), 6-2).

Après une telle débauche d'énergie - ajoutée à deux combats déjà éprouvants aux tours précédents, contre Khachanov et Basilashvili - s'impose la question de l'état physique de Rafa. En particulier celui de son genou droit, qui grince régulièrement en fin de saison.



Serena Williams à deux marches d'un... 24e sacre

Deux matches: c'est ce qui sépare Serena, 23 couronnes majeures à son palmarès, du record absolu de sacres en Grand Chelem détenu par Margaret Court.

De retour à Flushing Meadows un an après avoir donné naissance à sa fille Olympia, la cadette des soeurs Williams (36 ans) a éjecté la dernière survivante du top 10, la n°8 mondiale Karolina Pliskova, 6-4, 6-3 en quart de finale.

Contre la Tchèque, Serena a très mal entamé la partie en multipliant les fautes directes (plus d'une quinzaine dans les cinq premiers jeux), sous les yeux de sa soeur Venus. Mais après avoir écarté trois balles de double break, elle s'est mise à remplacer les erreurs par des points gagnants. Au point de signer une série de huit jeux consécutifs, de 2-4 dans le premier set à 4-0 dans le second.



La rage de vaincre de Serena Williams, demi-finaliste et en route pour un 24e titre en Grand Chelem Photo: AFP

La star américaine, 26e mondiale mais tête de série n°17, n'a laissé filer qu'une manche pour rallier le dernier carré, en huitièmes de finale face à l'Estonienne Kaia Kanepi (44e). Depuis son retour sur le circuit début mars, six mois après sa maternité, elle a connu des hauts - finale à Wimbledon - et des bas - défaite la plus sèche de sa carrière, 6-1, 6-0, contre la Britannique Johanna Konta début août à San José et forfait avant les huitièmes de finale à Roland-Garros.

Pour une place en finale, Serena affrontera la Lettonne Anastasija Sevastova (18e). Opposée à la lauréate sortante Sloane Stephens à la mi-journée, la joueuse balte s'est mieux accommodée d'une nouvelle journée de chaleur accablante à New York que l'Américaine de 25 ans, affaiblie par une sinusite et battue 6-2, 6-3.

«Mentalement, physiquement, je n'y étais pas. Et la chaleur n'a rien arrangé», a résumé la n°3 mondiale, la seule joueuse du Top 5 à avoir dépassé le troisième tour à Flushing Meadows.

«C'était un match très physique, c'était difficile de jouer, il fait tellement chaud dans le stade», a confirmé Sevastova, déjà tombeuse au tour précédent de la n°7 mondiale, l'Ukrainienne Elina Svitolina.

Battue au même stade du tournoi new-yorkais par Stephens il y a un an, la Lettonne a fait d'une pierre deux coups: elle a pris sa revanche, et, à 28 ans, s'est qualifiée pour sa toute première demi-finale en Grand Chelem. Jusque-là, elle avait plafonné en quarts de finale deux fois, toutes à l'US Open (2016 et 2017)