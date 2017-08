Enorme déception pour le n°1 luxembourgeois Gilles Muller (34 ans, ATP 23, tête de série n°19), éliminé dans la nuit de mercredi à jeudi en quatre sets (7-6 (4), 3-6, 6-7 (4), 3-6) par l'Italien Paolo Lorenzi (35 ans, ATP 40) au deuxième tour de l'US Open à Flushing Meadows.

Par Jean-François Colin



Après un premier tour plutôt laborieux, remporté en quatre sets face à l'Australien Bernard Tomic (ATP 146), Gilles Muller (34 ans, ATP 23) retrouvait en Grand Chelem l'Italien Paolo Lorenzi (35 ans, ATP 40), un adversaire qu'il avait dominé en... cinq sets au premier tour de Roland Garros 2016.

Face à un spécialiste des surfaces lentes, «Mulles» a l'occasion d'étaler l'étendue de ses progrès dans le jeu du fond du court, et c'est d'ailleurs au bout d'un long échange qu'il force à l'usure le premier break de la partie, au quatrième jeu (3-1). Le n°1 luxembourgeois joue juste et sert bien. Un léger relâchement et une énorme faute sur une volée haute facile au septième jeu permettent à Lorenzi de revenir de 4-1 à 4-4. Après avoir écarté deux balles de break au onzième jeu et laissé filer une balle de set en sa faveur à 6-5, l'élève d'Alexandre Lisiecki et Benjamin Balleret s'adjuge le premier set au tie-break, sept points à quatre, après 59 minutes.

Nonchalant, voire carrément désinvolte à l'entame du deuxième set, le Reckangeois laisse le Romain s'envoler à... 0-5. Les fautes s'accumulent chez un Muller... démissionnaire, les quinze s'enchaînent et les jeux défilent en faveur de Lorenzi. Et, soudain, mû par un sursaut d'orgueil, le gaucher du Tennis Spora revient à 3-5... balle de 4-5 à suivre, mais il est trop tard, le retard est trop important et Lorenzi égalise à une manche partout, 6-3 en 41 minutes.

Toujours très accrocheur, Paolo Lorenzi est un joueur très difficile à manoeuvrer

Photo: AFP

Le troisième set s'engage sur le mode, plus classique, de la bataille de jeux de service. Les deux adversaires ne lâchent rien sur leur mise en jeu, et ce petit jeu les conduit naturellement à disputer le second tie-break de la partie. Il sourit cette fois à l'aîné: Lorenzi (35 ans) l'emporte 7-4 et mène désormais deux manches à une.



Après 2h54' de match, dans la nuit new-yorkaise, le quatrième set s'amorce sur un court n°7 désormais baigné par la lumière artificielle des projecteurs de Flushing Meadows. Comme dans la deuxième manche, c'est la débandade dans les rangs de Gilles Muller, agacé, fragilisé par les coups du métronome Paolo Lorenzi. En treize minutes, le score passe à 3-0 en faveur du Transalpin, qui s'envole littéralement vers la victoire et la qualification pour le troisième tour, stade qu'il avait déjà atteint en 2016. Il conserve son break d'avance jusqu'au bout, et conclut sur un jeu blanc, 6-3, au bout de 3h28'.



La déception est immense pour la tête de série n°19, quart-de-finaliste à Wimbledon en juillet, qui n'ira donc pas plus loin que le deuxième tour dans le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, en dépit d'un tableau pourtant a priori favorable.