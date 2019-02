Après une saison 2017-2018 euphorique qui a vu Hostert se classer 8e et disputer la finale de la Coupe, le club du Grégewald est singulièrement rentré dans le rang au cours des derniers mois. Mais les hommes de Henri Bossi sont bien décidés à inverser la tendance.

US Hostert: des lendemains difficiles

Après une saison 2017-2018 euphorique qui a vu Hostert se classer 8e et disputer la finale de la Coupe, le club du Grégewald est singulièrement rentré dans le rang au cours des derniers mois. Mais les hommes de Henri Bossi sont bien décidés à inverser la tendance.

La poisse n'a pas épargné une USH saignée l'été dernier avec les départs de Drif et Mura. Quelques mois plus tard, c'est Bertoux qui s'en allait, laissant orpheline une équipe, il est vrai, encore plus fébrile sur le plan offensif.

Nous avons passé au scanner le groupe de Henri Bossi. Temps de jeu, top, flop, mercato, buteurs, équipe-type, pronostic de la rédaction. N'hésitez pas à jouer les prolongations dans le Luxemburger Wort du jour avec une analyse en profondeur.