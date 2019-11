Un débat éclipse les six autres lors de la 13e journée de BGL Ligue, la dernière de l'année 2019: le leader, l'UTP reçoit son dauphin, Niederkorn dimanche à 16 heures. Restera ensuite à disputer les huitièmes de finale de la Coupe, les 7 et 8 décembre.

Union Titus Pétange - Progrès, le bras de fer

Etalée sur trois jours, de samedi à lundi, la 13e journée de BGL Ligue ne fixera pas complètement la situation à mi-championnat. En cause, le débat opposant Muhlenbach à Hostert (9e journée), reporté à deux reprises. Elle permettra par contre de savoir si l'Union Titus Pétange passera l'hiver sur un matelas bien confortable ou si, au contraire, les positions seront resserrées au faîte de la hiérarchie.

Avec ses quatre longueurs d'avance, l'UT Pétange (1er, 31 pts) est d'ores et déjà certain de coiffer les lauriers honorifiques de champion d'automne. La réception de son dauphin, le Progrès (2e, 27 pts) lui offre l'opportunité de creuser encore l'écart.

Kempes Tekiela a déjà inscrit six buts pour le Progrès cette saison Photo: Ben Majerus

Curieusement, les deux adversaires n'ont connu qu'une seule fois la défaite cette saison en championnat, face au même adversaire - le Fola - et sur un score identique (0-2). Si Carlos Fangueiro peut compter sur son effectif au grand complet, Bah, Borges et Matias manquent à l'appel du côté de Niederkorn, qui possède les meilleures attaque (32 marqués) et défense (11 encaissés) de l'élite.

Tombeur du duo de tête, le Fola (3e, 26 pts) reste à l'affût, bien calé dans le sillage du Progrès. Invaincue depuis le 25 août, la troupe de Jeff Strasser - qui purgera dimanche le deuxième de ses trois matches de suspension - se rend à Mondorf (9e, 13 pts), qui, à l'inverse, n'a plus connu l'ivresse d'un succès depuis le 1er septembre.

Sur les terres familiales, le «Grand» entend «terminer le premier tour avec 29 points, ce qui serait une bonne première moitié de saison». Les absents seront Benhemine et d’Alessandro, côté Mondorf, et Koçur pour le Fola. Coimbra, May (Mondorf) et Cabral (Fola) sont incertains.

Malheureux jeudi en Europa League face à l'APOEL Nicosie, le F91 Dudelange (6e, 17 pts) met le cap du côté d'Ettelbruck (10e, 11 pts). Sur le papier, l'armada de Bertrand Crasson, même privée de Stolz, blessé, a bien plus de qualités qu'Etzella, mais gare au traquenard pour le F91 qui a déjà laissé filer deux points dimanche dernier à domicile contre Strassen.

L'UNA (5e, 19 pts), justement, qui n'en finit plus d'étonner a l'occasion de finir l'année en beauté à domicile (match à 15h) face à Rosport (13e, 10 pts). Le technicien Manu Correia se dit «plus que satisfait. Nous avons pris des points contre des clubs qui ont d'autres ambitions que nous. Nous avons perdu des joueurs importants, mais les nouveaux joueurs ont été rapidement intégrés et nous sommes sur la bonne voie».

Manu Correia et Strassen baignent dans la béatitude. Reste à finir le travail dimanche contre Rosport. Photo: Christian Kemp

A Rosport, par contre, c'est un peu la soupe à la grimace après le septième revers enregistré dimanche passé contre le FCD03. Le Victoria navigue dans les mêmes eaux que la lanterne rouge, Rodange (14e, 9 pts) qui affronte précisément Differdange 03 (4e, 20 pts) dimanche. Un dur morceau pour le promu, qui vient tout de même de signer un 7 sur 12.

En chute libre (2 sur 15), la Jeunesse (7e, 15 pts) garde (momentanément) sa confiance en Nicolas Huysman. Les Bianconeri, privés d'Arslan, Brito, Kouamé et Lapierre, veilleront à ne pas se louper samedi (18h30) à la Frontière contre Hostert (11e, 10 pts). Un match particulier pour le mentor des Vert et Blanc, René Peters (102 matches pour la Jeunesse en 2008-2012 et 2016-2017), qui souhaite «utiliser la dynamique positive du nul contre le Fola et essayer de ramener quelque chose de la Jeunesse».

Les joueurs de la Jeunesse font profil bas en ce moment Photo: Serge Waldbillig

Enfin, lundi (19h30) en clôture, le derby de la capitale opposera au Baumbusch Mühlenbach (12e , 10 pts) au Racing (8e, 14 pts), où Nakache est suspendu.

Le programme de la 13e journée

Samedi à 18h30

Jeunesse Esch - US Hostert

Dimanche à 15 heures

UNA Strassen - Victoria Rosport

Dimanche à 16 heures

Union Titus Pétange - Progrès Niederkorn

Etzella Ettelbruck - F91 Dudelange

FC Differdange 03 - FC Rodange 91

US Mondorf - CS Fola Esch

Lundi à 19h30

BB Muhlenbach - Racing FCUL